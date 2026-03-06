Sujeto balea a sus exsuegros tras brutal agresión a su expareja en Pedro Aguirre Cerda

Carabineros detuvo a un sujeto que baleó a sus exsuegros que llegaron en ayuda de su hija, la expareja del individuo, quien estaba siendo agredida en su domicilio de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, quedando la exsuegra hospitalizada en riesgo vital.

Los violentos hechos se iniciaron en la vivienda de la expareja, hasta donde llegó este sujeto de manera descontrolada, agrediendo de manera brutal a la mujer, quien se encerró en un baño y comenzó a pedir ayuda a sus padres.

El agresor se fue a su domicilio, ubicado en calle Queilén, hasta donde llegaron los exsuegros a increparlo por lo ocurrido. En esas circunstancias, por la ventana apareció el padre del agresor, un hombre en silla de ruedas, quien empezó a efectuar disparos al aire.

Luego, el hijo tomó el arma, un revólver Magnum de grueso calibre, y comenzó a disparar contra sus exsuegros. Uno de los disparos impactó al hombre en la espalda y otro a la mujer en el cuello. A pesar de la heridas, pudieron llegar en su vehículo al Hospital Barros Luco. El exyerno siguió disparando al vehículo, causándole daños.

Tras recibir la denuncia, el sujeto fue detenido por Carabineros, quien quedó a disposición de la Fiscalía Metropolitana Sur, que estableció que el hecho sea investigado por la Brigada de Homicidios de la PDI.

(Imagen: T13)

PURANOTICIA