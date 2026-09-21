Subtel ordena el bloqueo de 37 nuevos dominios de casas de apuestas e imparte plazo de 48 horas a las empresas de internet

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) entregó a las empresas proveedoras de acceso a Internet (ISP) una nómina de 37 dominios remitida por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), los que deberán ser incorporados a los mecanismos de bloqueo por DNS.

Las compañías tendrán un plazo máximo de 48 horas, contado desde la respectiva notificación, para ejecutar el bloqueo de los sitios incluidos en la lista.

En esta oportunidad, la nómina contempla nuevos dominios, subdominios y sitios espejo asociados a plataformas de apuestas o juegos de azar relacionados con Betano, Betsson, Rojabet, Estelarbet, Betcris, Kto bet, 1xbet, Juega en línea Chile, Marathonbet, Betway, Betfair, Betcris, Betsala, Bet365, Mi Casino y Sporting Bet.

BLOQUEO MEDIANTE DNS

De acuerdo con el informe técnico presentado por Subtel, la Corte de Apelaciones de Santiago estableció el bloqueo mediante el Sistema de Nombres de Dominio (DNS) como mecanismo idóneo para dar cumplimiento a la sentencia.

La medida considera la alta especificidad del bloqueo y un menor riesgo relativo de sobrebloqueo, en el marco del procedimiento coordinado establecido por el tribunal y posteriormente ratificado por la Corte Suprema.

Las empresas proveedoras de Internet deberán acreditar directamente ante la Corte de Apelaciones de Santiago la ejecución de los bloqueos, bajo el apercibimiento establecido por el tribunal de alzada.

Asimismo, deberán remitir una copia de dicha acreditación a Subtel, indicando la fecha y hora exactas en que se ejecutó cada bloqueo.

NUEVOS DOMINIOS

Debido a la naturaleza dinámica de estas plataformas y conforme a lo resuelto por la Corte, el procedimiento se continuará aplicando de manera sucesiva respecto de nuevos dominios, subdominios o sitios espejo.

Para ser incorporados al proceso, estos deberán ser específicos, verificables y previamente validados por la Superintendencia de Casinos de Juego.

El procedimiento también contempla mecanismos de corrección en caso de que eventualmente se produzcan afectaciones a servicios lícitos.

CÓMO OPERA EL BLOQUEO

El procedimiento de bloqueo opera de la siguiente manera:

Identificación de dominios: La Lotería de Concepción o el tercero coadyuvante informa a la Superintendencia de Casinos de Juego los dominios, subdominios, redirecciones o sitios derivados o “espejo” asociados a plataformas de juegos de azar en línea sin autorización. Validación administrativa: La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) valida si los dominios informados corresponden efectivamente a plataformas en línea de apuestas o juegos de azar. Notificación y comunicación técnica de Subtel: Validados los antecedentes, Subtel comunica formalmente a las empresas recurridas ( Entel, Movistar, Claro, GTD, WOM y VTR ) la nómina de dominios o subdominios que deben incorporarse a los mecanismos de bloqueo por DNS, para su ejecución dentro de un plazo de 48 horas .

PURANOTICIA