Subtel ordena el bloqueo de 37 nuevos dominios de casas de apuestas e imparte plazo de 48 horas a las empresas de internet

Las proveedoras de acceso deberán ejecutar la medida mediante el sistema DNS tras la nómina enviada por la Superintendencia de Casinos de Juego, afectando a plataformas como Betano, Betsson y Bet365. El procedimiento ratificado por la justicia contempla acciones sucesivas ante nuevos sitios espejo.
La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) entregó a las empresas proveedoras de acceso a Internet (ISP) una nómina de 37 dominios remitida por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), los que deberán ser incorporados a los mecanismos de bloqueo por DNS.
Las compañías tendrán un plazo máximo de 48 horas, contado desde la respectiva notificación, para ejecutar el bloqueo de los sitios incluidos en la lista.
En esta oportunidad, la nómina contempla nuevos dominios, subdominios y sitios espejo asociados a plataformas de apuestas o juegos de azar relacionados con Betano, Betsson, Rojabet, Estelarbet, Betcris, Kto bet, 1xbet, Juega en línea Chile, Marathonbet, Betway, Betfair, Betcris, Betsala, Bet365, Mi Casino y Sporting Bet.
De acuerdo con el informe técnico presentado por Subtel, la Corte de Apelaciones de Santiago estableció el bloqueo mediante el Sistema de Nombres de Dominio (DNS) como mecanismo idóneo para dar cumplimiento a la sentencia.
La medida considera la alta especificidad del bloqueo y un menor riesgo relativo de sobrebloqueo, en el marco del procedimiento coordinado establecido por el tribunal y posteriormente ratificado por la Corte Suprema.
Las empresas proveedoras de Internet deberán acreditar directamente ante la Corte de Apelaciones de Santiago la ejecución de los bloqueos, bajo el apercibimiento establecido por el tribunal de alzada.
Asimismo, deberán remitir una copia de dicha acreditación a Subtel, indicando la fecha y hora exactas en que se ejecutó cada bloqueo.
Debido a la naturaleza dinámica de estas plataformas y conforme a lo resuelto por la Corte, el procedimiento se continuará aplicando de manera sucesiva respecto de nuevos dominios, subdominios o sitios espejo.
Para ser incorporados al proceso, estos deberán ser específicos, verificables y previamente validados por la Superintendencia de Casinos de Juego.
El procedimiento también contempla mecanismos de corrección en caso de que eventualmente se produzcan afectaciones a servicios lícitos.
El procedimiento de bloqueo opera de la siguiente manera:
PURANOTICIA