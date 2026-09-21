PDI investiga muerte de niño de 9 años que cayó desde el noveno piso de edificio en el barrio Franklin de Santiago

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, la Brigada de Homicidios de la PDI quedó a cargo de la investigación por la muerte de un niño de 9 años que cayó desde el noveno piso de un edificio ubicado en el barrio Franklin, en Santiago.

El trágico hecho se produjo en un edificio ubicado en el sector de calle San Diego con General Gana. Su fallecimiento se confirmó alrededor de las 5:00 de la tarde del domingo en el Hospital San Borja. El menor, de nacionalidad dominicana, se encontraba en compañía de sus padres y otros familiares.

El fiscal Manuel Silva indicó que "todo da cuenta que sería un accidente, al menos ahora la malla está rota, pero hay que determinar por qué ocurre. El niño –entendemos– estaba solo en su habitación cuando ocurre el desenlace".

Por su parte, el comisario de la Brigada de Homicidios, Danilo Sepúlveda, informó que "a raíz del ingreso de un niño de 9 años al Hospital San Borja, con lesiones compatibles por una precipitación de altura, la Fiscalía Centro Norte instruyó a la Brigada de Homicidios determinar las circunstancias que originan este hecho".

"Los antecedentes preliminares dan cuenta de que el niño residía junto a su grupo familiar, compuesto por seis personas, en un departamento situado en el piso 9", añadió.

"Nos encontramos realizando diligencias junto al Laboratorio de Criminalística, a fin de periciar la malla exterior que mantenía el dormitorio desde donde se precipita el niño y el levantamiento de cámaras de seguridad del edificio", agregó.

De momento no se ha informado sobre la situación procesal de los padres, ciudadanos dominicanos en situación regular en el país. Se investiga si la malla del dormitorio del niño estaba en buenas condiciones.

PURANOTICIA