Balance final de Fiestas Patrias: Carabineros confirma 20 muertos y 385 detenidos

Carabineros entregó el balance final de las celebraciones de Fiestas Patrias, con cifras consolidadas hasta la medianoche del domingo, reportando 20 víctimas fatales en un total de 334 siniestros viales.

Durante el feriado de tres días, 378.227 vehículos salieron de la región Metropolitana, mientras que personal policial realizó 73.776 fiscalizaciones en el marco de los servicios preventivos y de control desplegados durante estas jornadas.

En materia de prevención, Carabineros efectuó 22.614 exámenes de alcohol y drogas, correspondientes a 22.242 alcotest y 372 narcotest.

Como resultado de estos controles, 385 personas fueron detenidas. De ellas, 205 por conducir en estado de ebriedad, 106 por hacerlo bajo la influencia del alcohol, 56 por consumo de drogas y 18 por conducción temeraria.

En cuanto a las infracciones cursadas durante el período, la institución informó un total de 2.285 multas, de las cuales 1.533 estuvieron asociadas al exceso de velocidad, 519 al no uso del cinturón de seguridad y 233 al incumplimiento de las normas sobre sistemas de retención infantil.

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