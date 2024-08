Subsecretario Salgado por listas de espera en Antofagasta y Talca: "Hasta ahora no han detectado irregularidades administrativas"

El subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, se refirió a las irregularidades detectadas por Contraloría en las listas de espera de los hospitales regionales de Antofagasta y Talca.

En conversación con radio Pauta, detalló que “tenemos un Sistema Nacional de Registro de Lista de Espera que se llama Sicte, que ya tiene 8 años, y que ha ido mejorando porque efectivamente tiene un problema”.

“Es un sistema en el que el ingreso y egreso es manual, por lo tanto, hemos pesquisado errores en ese plano”, precisó.

En esta línea, explicó que Contraloría "ha hecho otras auditorías, y nosotros tenemos un programa de auditoría permanente de lista de espera. Yo mismo instruí realizar auditorías aleatorias recientemente porque sabemos, y esta auditoría es concordante con otros hallazgos que hemos encontrado y que estamos resolviendo, pero tiene que ver fundamentalmente con un sistema de registro que hoy está más estabilizado que lo que era hace un tiempo atrás".

La autoridad sanitaria comentó que han dado instrucciones respecto al sistema para “ir corrigiendo estos errores que ya la Contraloría nos ha hecho ver y nuestras propias auditorías también lo han hecho ver”.

Además, señaló que han realizado sumarios e investigaciones, para ver si hay responsabilidad administrativa o no, “y hasta ahora no hemos detectado irregularidades administrativas” en Antofagasta y Talca.

En cuanto a las listas de espera, el subsecretario indicó que “desde el 2019 a la fecha, el número de personas que han ingresado a lista de espera, es un número muy importante, mucho mayor que lo que ocurría hasta antes de la pandemia. Y eso es porque estamos atendiendo muchísima más gente en la atención primaria, que es lo que hacíamos antes. La lista de espera, para que la gente entienda, se origina en las atenciones del nivel primario”.

“Mientras más aumenten las atenciones de atención primaria, va a haber un aumento mayor de la derivación a especialistas, es una cuestión obvia. Y nosotros hemos aumentado en 3 millones de atenciones en el nivel primario entre el 2019 y el 2024”, aseveró.

Salgado dijo que “a eso uno le agrega, todo lo que pasó en pandemia, donde durante dos años no hubo atención, no se controlaron las personas que tenían problemas crónicos, las personas que tenían problemas crónicos no fueron diagnosticadas”.

“Por lo tanto tenemos efectivamente un aumento del número de personas que están en lista de espera, a pesar de eso, el tiempo de espera ha ido disminuyendo de tal manera que hoy día estamos más o menos al mismo nivel que lo que ocurría el 2019”, acotó.

