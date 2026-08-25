Subsecretario Pavez defiende la reforma constitucional de seguridad y asegura que "es un proyecto que está abierto a modificaciones"

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, defendió la reforma constitucional en seguridad, al señalar que los estados de excepción vigentes en la carta magna "son del año 80" y no están diseñados para el crimen organizado, por lo que aseguró que el Gobierno buscará el acuerdo de cuatro séptimos requerido en el Congreso.

“Nuestros estados de excepción no están diseñados, porque son del año 80, para el crimen organizado”, explicó en entrevista con radio Duna.

Añadió que “yo me declaro muy sorprendido de que haya parlamentarios de oposición pidiendo que el Gobierno rechace, o sea, que retire el proyecto, como si no fuera la voz del Congreso proceder a una discusión”.

“Lo primero es que se defina una hoja de ruta y yo no tengo ninguna duda de que a partir de este momento se va a generar la conversación para, primero, llegar a un acuerdo entre el oficialismo y después ir a buscar los votos, porque recordemos que no bastan los votos sólo del oficialismo”, aseguró .

Consultado sobre no tener los votos para aprobar, el subsecretario respondió que “el objetivo del Ejecutivo es perseverar con una hoja de ruta que permita toda la conversación posible para que esto pueda ser aprobado, en los términos que el Congreso estime. Y no hay ningún problema con eso”.

“Yo creo que todas las otras dudas que generan algún tipo de sospecha adicional van a estar despejadas, porque para eso tenemos una democracia donde en el Parlamento, en discusiones, se va a generar el debate para poder llegar a los entendimientos que permitan aprobar”, aseguró.

"Si es necesario poner otros tipos de consensos como que los tiempos se acorten, todo eso está sobre la mesa, la propuesta del Gobierno es algo que permite ingresar un debate legislativo, pero aquí no hay nada que no se pueda discutir salvo el principio", sostuvo.

"Es un proyecto que está abierto a modificaciones", agregó la autoridad de Gobierno.

Finalmente, dijo que “como esta reforma constitucional requiere cuatro séptimos, nosotros vamos a tener, obligadamente, y lo hacemos con mucho gusto, una conversación para buscar acuerdos”.

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