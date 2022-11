Subsecretario Manuel Monsalve a Camioneros: "No ocupen a Chile para resolver sus conflictos internos"

"No hay motivo para no llegar a acuerdo". Con esa frase, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, volvió a emplazar a los camioneros a que terminen la movilización que iniciaron este lunes exigiendo mayor seguridad y una solución al alza en el precio de las bencinas.

"Hoy día, cuesta encontrar un fundamento que le impida a los camioneros llegar a acuerdo y los quiero volver a emplazar. No ocupen a Chile para resolver sus conflictos internos, porque en la práctica, ocurre que aquí no tenemos a todos los camioneros sentados en una misma mesa. Tienen diferencias entre ellos, y el país no puede pagar esas diferencias", indicó Monsalve.

La autoridad aludió a que la movilización es encabezada por la Confederación de Transportistas Fuerza Norte y respaldada por otros transportistas del sur, organizaciones que han desconocido el acuerdo al que llegó el Ejecutivo con los principales gremios del rubro.

Respecto a la demanda por el valor del combustible, el subsecretario acusó que "es evidente la determinación del Gobierno de intervenir. Primero, porque está colocando cuantiosos recursos de todos los chilenos en el Mecanismo de Estabilización de los Precios de Combustible (Mepco), 1.500 millones de dólares".

Además, resaltó que "hay una medida específica en el caso del diésel, que es lo que más usa el transporte. Una medida inédita en los últimos 20, 30, 50 años, ningún gobierno ha tomado una medida de esta naturaleza. El Gobierno ha comprometido impedir el alza de los combustibles, del diésel en particular, durante un periodo de hasta cuatro meses".

Por otro lado, reconoció que "puede ser que haya sectores de transporte donde sube el combustible, y no le modifican su tarifa, le siguen pagando lo mismo y por lo tanto está asumiendo el costo del alza de combustible".

Sin embargo, al respecto señaló que "conversamos con la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC). Y ayer, nos sentamos en la mesa junto a los transportistas, al presidente de la CPC, señor Juan Sutil, porque quien fija las tarifas que se les pagan a los transportistas en Chile no es el Gobierno, son las empresas".

"Si hay problemas de tarifa, corresponde que transportistas y empresas que generan la carga, se pongan de acuerdo para hacer el ajuste de tarifa", recalcó.

En materia de seguridad, Monsalve añadió que "elos han identificado los puntos, donde estiman que no hay condiciones seguras para el transporte y la Ruta 5 Norte en particular. Hemos comprometido la seguridad en esos puntos, avanzar en algo que no había, que son zonas de descanso seguras. Por lo tanto, además hemos hablado con Carabineros para tener un plan operativo inmediato, que permita garantizar algo que el Gobierno entiende que es obligación y su derecho. Que se pueda transitar de manera segura por las rutas".

Sobre el "punto de quiebre" en las negociaciones de este viernes y sábado, el funcionario de Gobierno lamentó que "después de todo esto construido en conjunto con ellos, recogiendo sus propias propuestas, ellos volvieron a decirnos que no podían llegar a acuerdo porque exigían una rebaja al costo del combustible. El esfuerzo fiscal que está haciendo el Gobierno para enfrentar el alza en el precio de los combustibles, y la mesa que está convocando con la CPC son hechos inéditos".

En esa línea, acusó que "Chile no está en condiciones. Esto no es solo un tema de Gobierno, esto tiene que ver con que Chile no está en condiciones de ocupar sus recursos públicos en resolver un problema que es de privados. El problema que tienen de tarifas, lo tienen que resolver con quienes le fijan las tarifas, y esas son las empresas que le generan la carga".

"El Gobierno se ha hecho cargo de ese problema, garantizando una mesa para que ese diálogo se produzca. Pero además, que se produzca con resultados, porque hay un compromiso de la CPC de hacerse cargo en aquellos casos donde la tarifa se ajuste, no hay motivo para insistir", complementó.

Monsalve insistió en que "el Gobierno no tiene por qué - y Chile, porque son recursos de todos los chilenos- hacerse cargo, con recursos que se requieren en salud, en educación, que requieren los adultos mayores, los problemas de fijación de tarifas que tienen entre privados. No estamos disponibles, con recursos públicos, para resolver un problema que tienen los privados".

¿QUÉ DIJO EL MINISTRO MUÑOZ?

Por su parte, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, reiteró lo indicado por Monsalve y aseveró que "hemos estado en un diálogo permanente con tres agrupaciones gremiales. Nuestra voluntad es poder tomar las medidas y cerrar este capítulo, que evidentemente tiene un costo social importante".

"Las medidas que se han tomado, muchas de ellas tienen que ver más bien con materias de seguridad, que los propios dirigentes transmitieron que era el 95% de su preocupación, ese es un ámbito que como Gobierno evidentemente es parte de lo que nos convoca y nos preocupa, y es parte de nuestra responsabilidad, y ahí hemos tomado medidas y acciones importantes", agregó.

Muñoz puso a modo de ejemplo "poder iluminar de mejor forma las autopistas que ellos consideran que son clave, el poder contribuir con puntos de descanso, etcétera".

Respecto al valor de la bencina, el titular del MTT acusó "no tengo recuerdos hacia atrás que hayamos hablado de que el precio del combustible va a congelarse y no va a aumentar. Y eso, creo que debiera valorarse por parte de los gremios, como una capacidad de poder sensibilizarse respecto de un tema importante".

"Pero, al mismo tiempo, corroborar que la discusión y el conflicto que se tiene que resolver aquí respecto a la situación financiera de algunas empresas de camioneros, tiene más que ver con las tarifas que a ellos se les pagan, y no necesariamente con el valor del combustible", complementó.

El ministro aseveró que "esto se tiene que resolver principalmente por el lado de que esas tarifas reconozcan los costos reales que esas empresas de transporte tienen".

De todas formas, afirmó que "tenemos esperanza de que el gremio de camioneros entienda el rol que cumple a nivel nacional, lo que esto significa para el país, en términos del comienzo de la temporada de exportaciones de productos agrícolas, y de que hay muchos empresarios agrícolas de distinto tamaño, pequeños y medianos, que se verían afectados si esto continúa".

"Espero que prime en ese sentido la sensatez, la racionalidad, respecto a aquellas medidas que estamos proponiendo como Gobierno para resolver un problema importante", sentenció.

