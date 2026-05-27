Subsecretario Lagos por dichos de ministro Arrau sobre política de seguridad del Gobierno de Boric: "Es una polémica artificial"

El subsecretario General de Gobierno (Segegob), José Francisco Lagos, se refirió a la polémica por las declaraciones del ministro de Seguridad, Martín Arrau, sobre la política de seguridad del Gobierno del expresidente Gabriel Boric.

En conversación con Duna, Lagos manifestó que "la declaración ha sido completamente sobreinterpretada especialmente por personas del Gobierno anterior, Camila Vallejo en particular".

“Es una polémica artificial en el sentido que combinar la Política Nacional de Seguridad Pública con el plan que hoy día el Congreso está exigiendo, es un error”, indicó.

Por otro lado, se refirió a la designación del ministro Claudio Alvarado como biministro de Interior y Segegob, el subsecretario afirmó que la "apuesta que hace el Presidente, es tener una coordinación entre la definición política, lo programático y lo comunicacional".

En esta línea, mencionó que Alvarado les pidió no solamente "colaboración a los subsecretarios que trabajamos con él, sino que también crear una especie de ingeniería comunicacional".

En cuanto al funcionamiento de la Secretaría General de Gobierno, el subsecretario aseguró que “hay muchas cosas del día a día que siguen siendo las mismas desde el 11 de marzo que tiene que ver con la relación con los medios de comunicación, con las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de interés público, etc.”.

(Imagen: Ministerio Secretaría General de Gobierno)

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