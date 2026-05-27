Declaran culpables a los cinco acusados por el robo con homicidio de ciudadano francés en Chicureo

La Fiscalía Centro Norte obtuvo un veredicto condenatorio en contra de los cinco acusados que en la madrugada del 28 de febrero del 2025 ingresaron a robar a una casa en la comuna de Chicureo y asesinaron al ciudadano francés Dimitri Weiler.

En la ocasión, cerca de las 03:00 horas, los ahora cinco condenados ingresaron al inmueble para robar y apuñalar a la víctima, quien dormía junto a su grupo familiar.

Por el crimen fueron condenados cuatro adolescentes de iniciales V.C.CH., B.R.G., S.B.G., L.B.F., además de un adulto: S.B.L.

El fiscal jefe de la Fiscalía de Chacabuco, Gonzalo Álvarez, logró acreditar el crimen a través de los medios probatorios reunidos en el trabajo investigativo que se desarrolló con equipo de la Brigada de Homicidios Policía de Investigaciones (PDI).

La lectura de sentencia se realizará el próximo lunes 8 de junio. La Fiscalía solicitó una pena perpetua para el mayor de edad y para los cuatro adolescentes las sanciones máximas que establece la legislación.

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