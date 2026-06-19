Subsecretario Lagos dice que la meta para los próximos 100 días de Gobierno es que se apruebe la megarreforma

El subsecretario general de Gobierno, José Francisco Lagos, analizó los primeros 100 días del Gobierno de José Antonio Kast y abordó las críticas de la oposición por supuestos errores de instalación.

En conversación con radio Cooperativa, la autoridad sostuvo que "el punto de inflexión se produjo el mismo 11 de marzo. El 11 de marzo se cambió la mano respecto a materias que son sensibles para la ciudadanía y que en el fondo venían siendo olvidadas de la agenda o de las prioridades del Gobierno".

"Independientemente de todo el ruido comunicacional que hubo alrededor, que es indudable que lo hubo, se tradujo en cosas concretas desde el día uno. Por lo tanto, lo que hoy día estamos viendo -los resultados en disminución de delitos, disminución de ingresos ilegales- no solamente corresponden a una cuestión de actitud, que por supuesto que es importante, sino que también corresponde a un conjunto de iniciativas que van mostrando que está cambiando la mano en materia de seguridad, y eso hoy día ya es percibido por la ciudadanía", aseguró.

Respecto a las últimas encuestas, el subsecretario apuntó a "un fenómeno no solamente nacional sino que mundial respecto a cuáles son las expectativas que se generan en torno a los gobiernos que asumen y cómo eso se traduce en la aprobación ciudadana en los instrumentos de opinión pública".

"Miramos las encuestas. Estamos pendientes, por supuesto, de todos estos estudios de opinión pública, pero sabemos que son fotos del momento que además tienen muchos influjos que siempre para los gobiernos son imposibles de predecir. De hecho, a veces son más o menos inexplicables por la opinión pública", indicó.

En ese sentido, dijo que "estamos tranquilos en ese sentido; nos interesa que estén los esfuerzos concentrados en transmitir de mejor manera que el Gobierno está poniendo las prioridades de la gente en las prioridades de la agenda pública".

Por otro lado, la autoridad mencionó que para los próximos 100 días, la meta del Gobierno tiene relación con la megarreforma. "Tenemos muchas expectativas de la aprobación del proyecto de Ley de Reconstrucción. Creemos que en ese plazo se va a aprobar este proyecto y eso va a ser una muy buena noticia para las familias, especialmente para esos 944.000 chilenos que buscando un empleo no lo encuentran", señaló.

"Creemos que ahí no solamente hay un tema económico de personas que ven dificultado llegar a fin de mes, sino que hay un tema de expectativas de vida o de proyectos que se ven frustrados. Por eso creemos que en estos próximos 100 días se va a dar esa realidad", aseveró.

Lagos comentó que en los próximos 100 días "deberíamos tener un cambio de mano reflejado también en mejores resultados en materia de seguridad. Ya vamos por la senda correcta, pero eso se tiene que seguir traduciendo día a día y es un esfuerzo constante la disminución de delitos, especialmente aquellos delitos de alta connotación pública".

Finalmente, sentenció que "en esas dos materias esperamos que durante estos próximos 100 días haya cambios relevantes".

(Imagen: Ministerio Secretaría General de Gobierno)

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