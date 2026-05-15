Subsecretario Lagos acusa al alcalde Vodanovic de "faltar a la verdad" por dichos sobre recortes en Salud

El subsecretario general de Gobierno, José Francisco Lagos, desmintió al alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA) quien en una entrevista televisiva anunció una disminución en las atenciones del Hospital El Carmen de su comuna, a pesar de que en La Moneda se le informó que el recorte del Ministerio de Salud no afectará a los usuarios.

En su red social X, la autoridad de Gobierno acusó al jefe comunal de "faltar a la verdad", pues aseguró que en la cita con los ediles en La Moneda se explicó claramente que el tema de "optimización del gasto" no impactaría a los usuarios de los hospitales.

"Estuve en esa reunión y es lamentable que el alcalde falte a la verdad. Ayer el subsecretario de Redes Asistenciales dio la explicación y fue claro en señalar que la optimización del gasto no se traduciría en menos atenciones. Chile necesita más diálogo y también honestidad", publicó Lagos.

La respuesta del subsecretario general de Gobierno se da luego de que Vodanovic pusiera como ejemplo -en la misma entrevista- una disminución de $1.600 millones en el presupuesto del Hospital El Carmen, lo significaría una baja en la cantidad de atenciones a público, pues el recinto ya está saturado en su capacidad de funcionamiento.

(Imagen: Ministerio Secretaría General de Gobierno)

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