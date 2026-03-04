Subsecretario del Interior, Víctor Ramos, desestima falta de información en traspaso: "Hubo 140 reuniones"

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, se mostró extrañado en que el futuro gobierno reclamara a la administración actual de que falta información antes del cambio de mando siendo que se realizaron “más de 140 reuniones”.

Consultado, en entrevista con La Tercera, sobre si es la primera vez que a los miembros del equipo del gobierno entrante les manifiestan públicamente este halo de desconfianza sobre la información entregada, el subsecretario aseguró que “por lo menos, yo me entero ayer, por la alocución del presidente electo de que había un malestar con el traspaso”.

Y sobre lo mismo aseguró que “en mis traspasos y en mi trabajo que habíamos desarrollado con el ministro (Álvaro) Elizalde, junto con (Claudio) Alvarado y (Máximo) Pavéz, no habíamos tenido una reclamación sobre el proceso de traspaso, que veníamos preparando hace mucho tiempo”.

Asimismo, Ramos aseguró que “hemos entregado carpetas mucho mejores que las que recibimos nosotros en el 2022, hemos entregado más información de las que nosotros recibimos en el 2022 y hemos estado disponibles a diferentes y sucesivas reuniones bilaterales. Tanto las autoridades como nuestros equipos, los jefes de división, los jefes de área se han reunido sucesivamente, 140 reuniones”.

Y añadió que “es muy sorpresivo que después de 140 reuniones bilaterales de todo el aparato estatal, ahora te vengan a decir que falta información”.

Y aunque el subsecretario no quiso responder directamente sobre si estos reclamos eran parte de una estrategia por parte de Kast y su equipo, sí señaló que “un gobierno entrante que crea altas expectativas en la ciudadanía tiene que cumplirle a la ciudadanía, pero eso no puede ser a costa de deslegitimar el trabajo que nosotros hemos hecho”.

Y al igual que el Presidente Boric hizo un llamado a retomar las conversaciones de cara al traspaso de mando, apuntando a que “la verdadera emergencia para el pueblo de Chile es que no exista diálogo”.

Ramos, quien será la primera autoridad en renunciar - el 9 de marzo- para dejar en manos de sucesor, Máximo Pavez, todo el proceso burocrático de instalación del nuevo gobierno, fue testigo privilegiado de, según el gobierno, los esfuerzos que se hicieron desde Isla de Pascua para comunicarse con Kast para abordar el tema del cable submarino.

“Me consta todos los esfuerzos que se hicieron de llamar desde Rapa Nui, porque yo estaba ahí, también junto al Presidente”, sostuvo Ramos y añadió que trataron de comunicarse con todo el entorno de Kast y que “no quisieron contestar, es evidente”.

Asimismo, sostuvo que tanto en la entrega de información como en los esfuerzos por comunicarse con Kast. “En los hechos es que quedó claro que el Presidente Gabriel Boric estaba diciendo la verdad”, recalcó.

