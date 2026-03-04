Chile hace historia: OMS confirma eliminación de la lepra y marca un hito mundial

La Organización Mundial de la Salud (OMS), junto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), destacó a Chile por convertirse en el primer país de las Américas, y el segundo a nivel mundial, en obtener la verificación oficial de la eliminación de la lepra.

La lepra (enfermedad de Hansen) se registró históricamente en Chile a finales del siglo XIX en Rapa Nui (Isla de Pascua). La enfermedad se encontraba limitada en Chile continental, con introducciones esporádicas, contenidas mediante medidas de aislamiento y tratamiento en la isla, donde los últimos casos secundarios se controlaron a finales de la década de 1990.

Desde entonces, Chile no ha reportado ningún caso de lepra de transmisión local durante más de 30 años, y el último caso de transmisión local se detectó en 1993. Sin embargo, la enfermedad nunca se eliminó de la agenda de salud pública del país; se ha mantenido como una enfermedad de declaración obligatoria, monitoreada mediante la notificación obligatoria, la vigilancia integrada y la disponibilidad clínica continua en todo el sistema de salud.

“Este logro histórico en salud pública es un poderoso testimonio de lo que el liderazgo, la ciencia y la solidaridad pueden lograr”, afirmó el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

“La eliminación de la lepra en Chile envía un mensaje claro al mundo: con un compromiso sostenido, servicios de salud inclusivos, estrategias integradas de salud pública, detección temprana y acceso universal a la atención, podemos relegar las enfermedades antiguas al pasado”, dijo.

La verificación reconoce más de tres décadas de acción sostenida en salud pública, una vigilancia sólida, un compromiso político a largo plazo y un sistema de salud que se ha mantenido alerta incluso en ausencia de transmisión local.

“El logro de Chile demuestra que la eliminación de la lepra es alcanzable y requiere la creación de sistemas sólidos que puedan detectar, responder y brindar atención integral a las personas afectadas por la enfermedad, incluidas las que viven con discapacidades crónicas”, declaró el Dr. Jarbas Barbosa, director de la OPS.

Ser el primer país de las Américas en ser confirmado como eliminador de la lepra envía un mensaje contundente a la Región: las enfermedades estrechamente vinculadas a grupos vulnerables pueden eliminarse, contribuyendo así a romper el círculo vicioso entre enfermedad y pobreza.

A petición del Minsal, la OPS y la OMS convocaron en 2025 un panel independiente de expertos para evaluar si se había logrado la eliminación y si era sostenible en el tiempo.

Esta instancia realizó una evaluación exhaustiva, revisando datos epidemiológicos, mecanismos de vigilancia, protocolos de gestión de casos y planes de sostenibilidad. Sus hallazgos confirmaron la ausencia de transmisión local y validaron la capacidad de Chile para detectar y responder a futuros casos que se presenten entre la población no autóctona.

“Esta es una muy buena noticia y un gran orgullo para nuestro país. Chile ha recibido la verificación de la eliminación de la lepra, convirtiéndose en el primer país de las Américas y el segundo a nivel mundial en lograr este reconocimiento”, declaró Ximena Aguilera, ministra de Salud.

Este hito refleja décadas de esfuerzos sostenidos en salud pública, que incluyen estrategias de prevención, diagnóstico temprano, tratamiento eficaz, seguimiento continuo y el compromiso de los equipos de salud de todo el país. También reafirma nuestra responsabilidad de mantener la vigilancia activa y garantizar una atención respetuosa y libre de estigma para todos.

CAPACITACIÓN, VIGILANCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL

Entre 2012 y 2023, Chile reportó 47 casos a nivel nacional, ninguno de los cuales se originó localmente.

El modelo integrado de Chile garantiza la detección temprana y la atención integral: los centros de atención primaria sirven como punto de entrada para los casos sospechosos, con derivaciones oportunas a servicios de dermatología especializados para diagnóstico, tratamiento y seguimiento.

El personal clínico recibe capacitación alineada con la estrategia "Hacia cero lepra" de la OMS. El sistema prioriza la intervención temprana, la prevención de la discapacidad y la atención integral, incluyendo servicios de fisioterapia y rehabilitación, garantizando que toda persona afectada por la lepra reciba apoyo continuo para sus necesidades de salud, tanto agudas como a largo plazo, con el fin de promover la recuperación completa y la inclusión social.

UN HITO PARA LA REGIÓN DE LAS AMÉRICAS

El logro de Chile sienta las bases para otras naciones, ilustrando el impacto de la voluntad política, la colaboración intersectorial y la planificación adaptativa en entornos de baja incidencia.

Desde 1995, la OPS, en coordinación con la OMS, ha proporcionado terapia multimedicamentosa (TMD) gratuita a países de las Américas, incluido Chile. Este acceso ininterrumpido al tratamiento, combinado con los sistemas nacionales de suministro, ha sido esencial para curar a los pacientes, prevenir la discapacidad e interrumpir la transmisión.

La OPS también ha apoyado a Chile en la armonización de la vigilancia con los estándares internacionales, el fortalecimiento de la capacidad de laboratorio y el mantenimiento de la experiencia clínica en un contexto de baja incidencia, donde muchos profesionales de la salud podrían no tener un solo caso durante su carrera.

GARANTIZANDO EL ACCESO Y LA COBERTURA PARA TODOS

La eliminación de la lepra en Chile se ha logrado dentro de un marco legal y social más amplio que protege los derechos humanos, promueve la inclusión y previene la discriminación. La legislación nacional garantiza la igualdad de acceso a la atención médica, la protección social y los servicios para personas con discapacidad, asegurando que las personas afectadas por la lepra reciban atención sin estigma ni exclusión.

El sistema de salud mixto público-privado de Chile, con una sólida supervisión regulatoria, fortalece aún más el acceso equitativo, incluso para las personas migrantes y otras poblaciones vulnerables.

ELIMINACIÓN SOSTENIDA

En consonancia con la estrategia “Hacia cero lepra” de la OMS y la Iniciativa de Eliminación de Enfermedades de la OPS, la experiencia de Chile demuestra que la eliminación no se define únicamente por la ausencia de la enfermedad, sino por un sistema de salud sostenido capaz de detectar, responder y brindar atención integral ante la aparición de un caso.

Al entrar en la fase postelminación, se alienta a Chile a seguir informando a la OMS, mantener una vigilancia sensible y garantizar la conservación de la experiencia clínica para futuros casos esporádicos, así como para cualquier caso adquirido fuera del país.

El panel de verificación también recomendó designar formalmente un centro de referencia y aprovechar la capacitación en línea de la Academia de la OMS para el personal sanitario, fortaleciendo así la capacidad y la preparación a largo plazo.

PURANOTICIA