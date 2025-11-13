Subsecretario del Interior afirma que "estamos mejor que el país que recibimos" en 2022

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, se refirió al escenario electoral y al ambiente político ad portas de las votaciones presidenciales y parlamentarias de este domingo y aseveró que el país actualmente está mejor que como se recibió en marzo del 2022, cuando Gabriel Boric asumió la Presidencia.

En conversación con radio Duna, la autoridad mencionó que desde el Ejecutivo ya se están preparados para la jornada de elecciones. "Cuando terminan las campañas hacemos el último chequeo con todas las subsecretarías para el proceso electoral”, indicó.

Asimismo, llamó a la participación ciudadana. “La democracia se construye con la participación de todas las personas, por lo tanto, esperamos que todas las candidaturas tengan el respaldo que corresponde”, añadió.

En cuanto a las controversias que suelen marcar el cierre de las campañas, el subsecretario sostuvo que “todo se presta para polémica, más a tres días de una elección. Como Gobierno solo nos corresponde hacer que el país siga funcionando”.

Ramos recalcó que el Gobierno ha logrado avances desde el inicio de la administración. “Estamos mejor que el país que recibimos nosotros en marzo del 2022", precisó.

La autoridad enumeró diversos avances en materia de seguridad y economía logrados en esta administración.

Mencionó la disminución de ingresos irregulares en un 50%, la reducción de violencia rural en un 80%, y el aplanamiento de la curva de homicidios. En materia económica, resaltó el crecimiento constante de los índices desde 2023, incluyendo una inflación cercana a cero y un aumento en los salarios.

