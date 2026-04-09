Subsecretario de Seguridad califica de “barbarie” agresión y retención de ministra en universidad de Valdivia

Durante una visita a la Universidad Austral de Chile en Valdivia, la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, fue víctima de una agresión que generó el absoluto rechazo del Gobierno. Quien alzó la voz frente a este episodio fue el subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, autoridad que catalogó el ataque como un “acto de barbarie” y exigió a la casa de estudios que aplique castigos ejemplificadores, apuntando directamente a la desvinculación de los alumnos participantes.

Desde el Palacio de La Moneda, el encargado de Seguridad Pública abordó el tema mediante un punto de prensa, donde expresó de manera tajante: “esperamos que la universidad tome algunas sanciones. El rector ha dicho que va a hacer una investigación y esperamos que esa investigación arroje la expulsión de estos estudiantes”. En esa misma línea, la autoridad gubernamental complementó sus dichos asegurando que “no se puede aceptar que personas que ejercieron la barbarie, porque lo que hubo ayer fue barbarie, no se puede llamar estudiantes a personas que actúan de esa forma”.

La necesidad de actuar con celeridad fue otro de los puntos recalcados por el subsecretario, quien demandó resoluciones prontas por parte del plantel educativo. “Esperamos las primeras medidas que sean dentro de la universidad, que sean rápidas y que eso amerite la expulsión de estas personas que no se pueden llamar estudiantes”, enfatizó.

Frente a la interrogante de si es viable ampliar hacia la educación superior aquellas normativas contra la violencia que actualmente se debaten para los recintos escolares, Jouannet se mostró a favor. “A mí me parece que sí. Creo que uno puede perfectamente en la discusión del Congreso presentar las indicaciones, porque lo que no se puede aceptar es que en espacios académicos haya violencia, ningún tipo de violencia”, argumentó.

Para justificar la urgencia de estas modificaciones legales, el representante del Ejecutivo volvió a referirse al incidente en la Región de Los Ríos, asegurando que “fue un acto de extrema violencia, de agresividad, de barbarie”. Asimismo, hizo hincapié en que la titular de Ciencias “estuvo retenida” durante los desórdenes.

En este contexto, lanzó una advertencia sobre el peligro de acostumbramiento ante estas conductas al interior de los recintos de educación superior. “Las universidades no pueden ser lugares donde uno espere lo que ocurrió ayer. Eso uno no lo puede aceptar”, sostuvo, para luego añadir: “Lo que no podemos es dejar abierta ninguna puerta para que esto ocurra y se normalice”.

En cuanto a los esquemas de resguardo para las autoridades, el subsecretario anticipó que se analizarán nuevas opciones de protección, aunque dejó en claro la postura del Gobierno frente a las agresiones: “Vamos a estudiar distintas medidas (…), pero no nos van a detener, no nos van a amilanar”.

Al ser consultado por los rumores que apuntaban a una posible falta de contingente de Carabineros en el lugar, la autoridad declinó emitir comentarios, argumentando que dichos detalles ya son materia de indagatoria. No obstante, subrayó la magnitud del ataque: “Se tuvo a una ministra retenida durante dos horas en contra de su voluntad y hubo situaciones de agresión previa (…). Trataron de dañar a la ministra, la empujaron, le lanzaron agua. Es una cuestión de una gravedad extrema”.

Por último, Jouannet criticó duramente el hecho de que se tuviera que llegar a un acuerdo para lograr la liberación de la secretaria de Estado del recinto universitario. “En una universidad no se negocia, se debate, se dialoga (…), pero lo que ocurrió ahí fue todo lo contrario”, concluyó.

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