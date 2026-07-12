Subsecretario de Relaciones Exteriores inicia visita a China para fortalecer cooperación bilateral

En una visita de trabajo que busca ampliar la cooperación entre Chile y China en múltiples materias, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Patricio Torres, llegó este domingo a Beijing, donde se reunirá con diversas autoridades.

Además, encabezará la XVII Ronda de Consultas Políticas bilaterales de alto nivel, en las que también participará la subsecretaria de Ciencia y Tecnología, Carolina Rossi.

“Vamos a desarrollar una minuciosa agenda de trabajo, que refleja la amplia gama de intereses comunes y lo estratégicos que son nuestros lazos. Esta es una oportunidad para mostrar a Chile como un aliado confiable y que genera valor, para seguir afianzando la relación con un socio que ha sido muy relevante para apuntalar el crecimiento económico de nuestro país a través del comercio y las inversiones”, destacó el subsecretario.

Durante el viaje, que se prolongará por cuatro días, funcionarios chilenos y chinos se desplegarán en subcomisiones de Política, Antártica, Minería, Ciencia y Tecnología, y Agricultura, para revisar las áreas de la relación bilateral, los intereses comunes y las potenciales nuevas materias de cooperación. Estas culminarán con una reunión plenaria liderada por el subsecretario Torres y el ministro asistente de Relaciones Exteriores de China, Cai Wei.

En la capital china, el subsecretario se reunirá también con el viceministro del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista Chino, embajador Ma Hui, y con la viceministra del Centro de Investigación de Desarrollo del Consejo del Estado, Zhang Qi. Con ellos abordará el estado general de la relación bilateral y los logros de los primeros 10 años de la Asociación Estratégica Integral, además de inversiones y comercio.

“El momento de esta visita es estratégico porque la realizamos cuando celebramos la primera década de nuestra Asociación Estratégica Integral, en la que hemos logrado con éxito los objetivos de intensificar los contactos de alto nivel, consolidar los intercambios sectoriales y en la que también nuestro intercambio comercial duplicó su valor. Nuestra meta ahora es trabajar en acuerdos que nos permitan diversificar aún más estos vínculos”, concluyó.

El subsecretario aprovechará su visita para exponer sobre la política exterior chilena, en la Academia de Ciencias Sociales de China, principal centro de estudios del país en materia de políticas públicas, con rango ministerial. Explicará las prioridades del Gobierno en relaciones internacionales -seguridad, crecimiento económico y construcción de confianzas-, y cómo China puede contribuir a desarrollarlas.

Por último, el subsecretario Torres estará un día en Shanghai, donde visitará el Instituto de Investigación Polar de China, principal organismo estatal del país dedicado al estudio de las regiones polares, donde espera empezar a gestar acuerdos de cooperación en materia de investigación científica en la Antártica.

China es el principal socio comercial de Chile, con un intercambio que alcanzó los US$ 67.105 millones en 2025. Según cifras del Banco Central de Chile, la Inversión Extranjera Directa (IED) china en Chile ha aumentado sostenidamente, acumulando capitales por US$959 millones al año 2024, la cual se ha dirigido a sectores como energía, transporte, hotelería y los servicios.

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