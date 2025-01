Subsecretario Cordero afirma que gastos reservados de Monsalve "se tienen que rendir en enero"

El subsecretario de Interior, Luis Cordero, participó en nueva cita de la comisión investigadora del caso del exsubsecretario Manuel Monsalve.

En la sesión de este lunes, detalló su nombramiento en el cargo. "El día 17 de octubre yo ingresé al Mediodía del Palacio de la Moneda como Ministro de Justicia, porque días previos nosotros habíamos presentado el proyecto de Ley de Reforma al Sistema de Nombramientos y conjuntamente con el equipo del Ministerio de Secretaría General de Gobierno se iba a hacer una actividad comunicacional y de difusión sobre la importancia que tiene la modificación del régimen de nombramiento".

Agregó, fue en ese momento que apareció la nota de prensa que destapó el caso. "De hecho es un hecho público y notorio, que al momento que ingreso (al Palacio de La Moneda), los periodistas me preguntan sobre esto y yo objetivamente no tenía ningún antecedente más que lo que había aparecido recién".

"Ese era un día de defensa de presupuestos en las comisiones mixtas. A mí me correspondía defender el presupuesto del Ministerio de Justicia a las tres y media de la tarde (...). Y cuando ingresé a las tres de la tarde, el Presidente de la República y yo tuvimos una conversación con él en que él me pidió asumir el cargo de subsecretario del Interior", relató.

Aseguró que fue la única reunión que mantuvo con el Mandatario cuando se dio a conocer el caso que implicaba al exsubsecretario Monsalve.

Además, Cordero abordó los sumarios que investigan posibles responsabilidades administrativas de los funcionarios relacionados con el caso.

Aseguró que “el Ejecutivo ha colaborado activamente con la Contraloría en este proceso, aunque la tramitación y el término de los sumarios exceden al Ejecutivo y están protegidos por secreto”.

Una de las derivaciones del «Caso Monsalve» es el manejo de los gastos reservados, con $500 millones asignados anualmente a la administración.

Explicó que “la Contraloría General de la República está realizando una auditoría específica sobre estos gastos”, aclarando que "lo que no está rendido es el segundo semestre del año 2024, que se tiene que rendir ahora en el mes de enero".

Además, explicó que estos gastos deben ser rendidos por el propio Monsalve, "porque el gasto reservado está asignado a la persona que ejerce el gasto, porque sobre ella recae la declaración jurada. Entonces, aunque yo sea subsecretario del Interior no puedo hacer una declaración jurada respecto de hechos e inversión de recursos que a mí no me correspondía ejecutar".

La autoridad también mencionó que “la Subsecretaría del Interior ha proporcionado información al Ministerio Público y la Contraloría sobre el uso de los gastos reservados y la Ley de Inteligencia. El uso indebido de estos fondos genera responsabilidad penal y patrimonial, pero no debe suprimir la importancia de su uso adecuado para la seguridad del país”.

Además, se abordó el controvertido viaje en avión de Carabineros desde Concepción a Santiago del exsubsecretario, autorizado por el Presidente Gabriel Boric, cuyo costo operacional fue de $3.083.000.

Cordero señaló que existe un sumario administrativo en curso sobre este tema y enfatizó que el uso de vehículos fiscales debe ser exclusivamente para fines institucionales y que la responsabilidad recae en la autoridad que ordena el traslado, no en el conductor.

Cabe señalar que la comisión investigadora ha recibido una prórroga de 15 días para continuar con su trabajo.

