Subsecretaría de Telecomunicaciones descarta bloqueos masivos y plantea fórmula para cerrar el acceso a casas de apuestas ilegales

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) respondió dentro del plazo de cinco días al oficio de la Corte de Apelaciones de Santiago, y entregó una propuesta sobre mecanismos técnicos idóneos para avanzar en el bloqueo de sitios web de apuestas online ilegales, en línea con el fallo de la Corte Suprema.

Según reiteró el organismo, el fallo judicial se dirige a las empresas proveedoras de acceso a Internet (ISP) —Entel, GTD, WOM, Claro y Movistar— y no a Subtel. Además, aclaró que la subsecretaría participa en su rol técnico y regulador, orientando la implementación de la medida conforme al marco normativo vigente.

La acción judicial fue impulsada en 2024 por la Lotería de Concepción, que acusó el incumplimiento del bloqueo de plataformas que operan sin autorización legal.

En su propuesta, Subtel señala que no existe actualmente un mecanismo 100% efectivo para bloquear de forma permanente los sitios espejo, dada la dinámica de operación de estas plataformas.

El informe de la subsecretaría a la corte identifica tres mecanismos principales:

- Bloqueo por paquetes (Deep Packet Inspection, DPI): analiza el tráfico de red en profundidad, pero es invasivo, complejo de implementar y presenta riesgos en privacidad y neutralidad de la red.

- Bloqueo por SNI (Server Name Indication): bloquea conexiones según el nombre del servidor indicado al iniciar la sesión, aunque puede verse limitado por tecnologías que ocultan o protegen dicha información y afectar servicios compartidos.

- Bloqueo por DNS (Domain Name System): impide la resolución de dominios específicos, siendo menos invasivo y más proporcional.

La Subtel considera que el bloqueo por DNS sobre dominios individualizados es la alternativa más adecuada, por su compatibilidad con los principios regulatorios vigentes.

Además, la propuesta contempla un procedimiento intersectorial:

- Identificación de dominios por parte de las recurrentes u otros interesados.

- Validación por la Superintendencia de Casinos de Juego.

- Comunicación de Subtel a las empresas de telecomunicaciones.

- Ejecución del bloqueo por las empresas dentro del plazo definido.

- Actualización continua ante la aparición de nuevos dominios o sitios espejo.

Según la Subtel, la propuesta resguarda los principios de especificidad y proporcionalidad, la neutralidad de la red, la protección de datos personales, la ciberseguridad y la prevención del sobrebloqueo, evitando además la implementación de medidas de inspección masiva del tráfico de usuarios.

La Subtel puso la propuesta técnica a disposición del tribunal para su evaluación y quedó a la espera de lo que determine la Corte respecto de su implementación o la necesidad de medidas adicionales.

Finalmente, la subsecretaría recalcó que esta propuesta es de carácter netamente técnico y no interfiere en eventuales mecanismos tributarios para que plataformas extranjeras de apuestas online declaren y paguen IVA en Chile, como dispuso el Servicio de Impuestos Internos.

PURANOTICIA