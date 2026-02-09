Subsecretaria de Relaciones Exteriores y candidatura de Bachelet a la ONU: "Sería muy miope no apoyar"

La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, presionó al presidente electo José Antonio Kast al asegurar “que sería muy miope” y “no recomendable” no apoyar la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas.

Consultada en entrevista con T13 Radio, por la posibilidad de que Kast no apoye la candidatura respondió de manera enfática: “No nos quisiéramos poner en ese escenario”.

“Sería muy miope, en la práctica, no sería una cosa recomendable no poder apoyar esta candidatura hacia el futuro. Y creo que eso habla también de la política exterior, lo que uno espera. Lo que yo creo que es muy importante en esta práctica, es que una mirada de Estado se imponga frente a estas consideraciones que son propias de la rencilla política, sin duda”, aseguró la subsecretaria de Relaciones Exteriores.

Y remarcó que “lo más relevante, me parece, es tener una mirada de Estado que se proyecta hacia el futuro y que proyecta por lo demás algo que es un activo bien relevante en países como los nuestros, que es la confianza y la credibilidad, porque finalmente tenemos esta mirada de Estado que permite proyectar más allá de los gobiernos lo que han sido los principios de nuestra política exterior”.

Consultada por los méritos de la expresidenta Bachelet, dijo: “Cumple con todos los requisitos para poder ser una muy buena secretaria general (de la ONU). Además, por su propia trayectoria, entiende bien los desafíos que tiene Naciones Unidas hoy en día, que por supuesto el sistema multilateral requiere también una reflexión muy profunda, a propósito de lo que hemos visto en el mundo”.

PURANOTICIA