Suben a 13 los fallecidos en accidentes de tránsito durante Fiestas Patrias

En su segundo balance, Carabineros informó que se han registrado 13 víctimas fatales en siniestros viales en estas Fiestas Patrias, un 86% más que en el mismo período de 2025.

Además, reportó que entre las 18 horas del pasado jueves y las 23:59 horas de la noche de este viernes, un total de 251.874 vehículos salió de la Región Metropolitana.

Asimismo, se han efectuado 10.900 exámenes de alcoholemia y de drogas a nivel nacional, con el resultado de 170 detenidos.

De este total, 139 corresponden a conductores detenidos por consumo de alcohol y 27 por drogas. A estos se suman cuatro detenidos por conducción temeraria.

En el primer reporte de este viernes, se consignaron solo 3 fallecidos en accidentes viales, por lo que Carabineros advirtió que aún quedan días de celebración y llamó a la precaución.

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