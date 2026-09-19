Dirección del Trabajo fiscaliza feriado irrenunciable, buses y fondas por Fiestas Patrias

La Dirección del Trabajo se desplegó a lo largo del país para fiscalizar el feriado obligatorio e irrenunciable del comercio, las jornadas de conducción y descanso de las tripulaciones de buses interurbanos y la seguridad laboral en fondas y ramadas.

Una de las actividades se desarrolló en Barrio Italia, comuna de Providencia, los funcionarios se concentraron en los restaurantes, que pueden funcionar durante el 18 y 19 de septiembre, donde recordaron una regla especialmente importante: si una persona trabajó durante el feriado irrenunciable de Fiestas Patrias de 2025 y continúa contratada por el mismo empleador este año tiene derecho a descansar.

En los terminales de buses, el aumento de los viajes durante Fiestas Patrias exige una preocupación especial por las condiciones laborales de conductores y auxiliares. Por eso, la DT también se ha desplegado en terminales y puntos de salida de buses interurbanos.

Los inspectores verificaron que los choferes no manejen más de 5 horas continuas y que, después de ese tiempo, deban tener un descanso mínimo de dos horas.

El cumplimiento de estas normas no es solo una obligación laboral. Es una medida fundamental para prevenir la fatiga y proteger la seguridad de las tripulaciones, los pasajeros y de todas las personas que circularán por las carreteras durante este fin de semana extendido.

En cuanto al trabajo formal y seguro en fondas y ramadas la presencia preventiva de la DT también llegó hasta estos recintos, donde cada año se generan numerosos empleos temporales.

En las fondas oficiales de Buin funcionarias de la inspección comunal explicaron a trabajadores y empleadores que toda relación laboral debe estar debidamente formalizada. Quienes trabajen en estos recintos deben contar con contrato y estar incorporados a un sistema de registro y control de asistencia.

También se recordó que los empleadores tienen la obligación de proporcionar condiciones adecuadas para proteger la salud y seguridad de sus trabajadores, incluyendo acceso a agua potable y servicios higiénicos suficientes.

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