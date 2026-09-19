Reinauguran monumento al general Baquedano con desfile militar en Providencia

A las 15 horas de este sábado, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, en conjunto con representantes del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros y Gendarmería, entre otras autoridades, encabezará el desfile de reinauguración del monumento al general Manuel Baquedano.

Se trata del primer desfile comunal en honor a las Glorias del Ejército que se realizará en avenida Providencia, junto a la escultura que retornó el 10 de marzo pasado a su lugar de origen, tras resultar severamente dañada durante el estallido social.

El monumento se encuentra sin muros de protección desde el jueves y las últimas obras de restauración consistieron en recuperar el tradicional color verde ceniza oliváceo de la base, perdido luego de los graves hechos de vandalismo en el estallido.

Los trabajos en la base de piedra andesita verde, traída desde una cantera de Talca, consistieron en retirar las 23 coberturas de pintura. También usó vapor para ir quitando los rayados y afiches pegados durante meses de manifestaciones en plaza Baquedano.

Esta es la primera parte de la restauración que se inició el 7 de mayo y que oficialmente se entrega este sábado. Tuvo un costo cercano a los $102 millones. Hay una segunda etapa proyectada, por $60 millones, para reponer los bronces del conjunto.

En tanto, la restauración del nicho del Soldado Desconocido y la conservación de sus restos costarían otros $13 millones. Se espera que para las Fiestas Patrias de 2027 toda la obra esté culminada.

El resguardo del lugar continuará a cargo de Carabineros. Además, la piedra contará con una capa antigrafiti.

PURANOTICIA