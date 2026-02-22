Squella destaca viaje de Kast a cumbre en Estados Unidos

A pocos días del cambio de mando, el presidente electo José Antonio Kast alista un viaje a Estados Unidos para participar en la cumbre Shield of The Americas, que se realizará el 7 de marzo en el Trump National Doral Miami, en Florida.

La asistencia fue valorada por el líder del Partido Republicano, Arturo Squella, quien subrayó la relevancia del encuentro en el actual escenario internacional y a solo cuatro días del traspaso de mando.

El viaje se producirá en un contexto marcado por el aumento de la tensión entre Chile y Estados Unidos, especialmente por el proyecto de cable de fibra óptica submarino con China, situación que ha generado debate diplomático.

Según se informó, Kast viajaría acompañado por quien asumirá como canciller, Francisco Pérez Mackenna, además del futuro director estratégico de comunicaciones Cristián Valenzuela, el asesor internacional Eitan Bloch y la jefa de prensa María Paz Fadel.

El foro abordará la denominada “interferencia extranjera en el hemisferio” y reunirá a mandatarios como Javier Milei, Santiago Peña, Nayib Bukele y Daniel Noboa.

Sobre la participación del presidente electo, Squella afirmó que se trata de “una gran oportunidad para reunirse con mandatarios que atraviesan amenazas similares, particularmente del crimen organizado”, enfatizando la coordinación regional en seguridad.

De esta forma, la presencia de Kast en la cumbre se enmarca en una agenda internacional orientada a fortalecer vínculos estratégicos y coordinar posturas en materia de seguridad regional, antes de asumir formalmente la conducción del país.

