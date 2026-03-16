Squella defiende medidas anunciadas por Kast y acusa que Boric "se llevó hasta los seguidores de las redes sociales"

Los primeros días del gobierno de José Antonio Kast han estado marcados por anuncios que la oposición califica como retrocesos en derechos sociales. Desde el oficialismo, en cambio, se insiste en que la administración recibió un Estado con graves problemas fiscales.

En conversación con La Tercera, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, acusó directamente a la gestión de Gabriel Boric: “Cuando se habla de que apenas había 40 millones de dólares en caja, significa que se llevaron todo. Es así de simple. El Presidente Boric se llevó hasta los seguidores de las redes sociales”.

Aunque aclaró que hablaba en sentido figurado, sostuvo que la intención del gobierno anterior fue dificultar el trabajo de la nueva administración.

INDULTOS Y SEGURIDAD

Entre las medidas más polémicas figuran los indultos a uniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social. Squella defendió la iniciativa: “El indulto es un primer paso muy necesario, muy en la línea de lo que los chilenos votaron en noviembre y diciembre”.

Agregó que esta decisión busca fortalecer el respaldo a las policías y fuerzas armadas: “Es el primer paso para poder ganarle a la delincuencia, al narcotráfico, al crimen organizado, y también a aquellos que pretenden, por la vía violenta, instalar sus reivindicaciones políticas”.

Incluso planteó avanzar hacia la justicia militar: “Si el indulto es el primer paso (…) hay que avanzar en esa línea, porque es lo que los chilenos eligieron”.

GRATUIDAD Y FONDO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

El debate también se trasladó a la educación. Squella cuestionó el Fondo de Educación Superior (FES): “Era una pésima política pública (…) solo significa hacer más difíciles las arcas fiscales del Estado a futuro”.

Respecto de la gratuidad, sostuvo que debe concentrarse en carreras técnicas: “Las personas que están permanentemente, estudiando, ya que es gratis, estudia una carrera, termina, estudia otra, eso no corresponde”.

SALA CUNA Y 40 HORAS

Sobre la Sala Cuna Universal, el senador aseguró que es una política pública que se implementará: “Eso es una realidad”. Explicó que está en revisión técnica y que pronto se presentará una indicación para impulsarla.

En cuanto a la ley de 40 horas laborales, Squella la calificó como populista: “Tenía una mirada más bien en un populismo exacerbado, más que verdaderamente pensar en las familias chilenas”.

No obstante, reconoció que no se busca eliminarla, sino corregir aspectos que afectan a las pymes: “Me parece súper razonable que se estudie”.

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