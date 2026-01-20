Squella defiende al gabinete de Kast ante cuestionamientos: "En su conjunto es extremadamente bueno"

A poco de que se dé a conocer oficialmente el nuevo gabinete, comenzaron a surgir cuestionamientos desde el futuro oficialismo respecto de algunos de los nombres que integrarán el equipo ministerial del Presidente electo José Antonio Kast.

Las críticas se han concentrado principalmente en la alta presencia de independientes dentro del diseño ministerial, lo que generó reparos en sectores políticos que esperaban una mayor representación partidaria.

Frente a este escenario, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, salió a responder los cuestionamientos.

“(El gabinete) es una mezcla que tiene un componente de personas que tienen una trayectoria política, que forman parte o han formado parte de las fuerzas políticas que estuvieron detrás del Rechazo del 4 de septiembre del año 2022. Eso es un elemento especialmente significativo para la reunión de ministros que van a trabajar de la mano con el Presidente José Antonio Kast. Y al mismo tiempo, personas que si bien son independientes, tienen trayectoria en el Estado”, afirmó al ser consultado por la prensa en “La Moneda chica”.

En esa misma línea, Squella sostuvo que “les ha tocado sacar adelante grandes desafíos, y creo que el componente, digamos, en su conjunto es extremadamente bueno y nos augura que vamos a tener una muy buena administración desde el 11 de marzo”.

