Incendio en la papelera de Puente Alto se mantiene activo, aunque contenido

La Municipalidad de Puente Alto suspendió las clases en cuatro colegios de la comuna, debido al incendio de la Papelera CMPC que aún se mantiene activo, aunque contenido. El fuego consume papeles y cartones de reciclaje y ha destruido una superficie de 8 hectáreas.

Los establecimientos con clases suspendidas son el Complejo Educacional Consolidada, Escuela Los Andes, Escuela Casas Viejas y el Centro Educacional Nueva Creación.

"Esta este medida se adopta con motivo del incendio en la Papelera, iniciado el martes 3 de marzo, y tiene como principal objetivo resguardar la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, docentes, asistentes de la educación y trabajadores en general", señaló la Municipalidad en un comunicado.

"La suspensión responde a una acción preventiva, considerando las condiciones ambientales y los posibles riesgos asociados a la emergencia", añadió.

El incendio se declaró alrededor de las 19:00 horas de este martes en la planta de acopio de calle Eyzaguirre hasta donde llegaron en total unas 50 unidades de Bomberos de comunas del sector sur de la región Metropolitana. Cuatro trabajadores de la empresa fueron evacuados

Además, Senapred emitió una alerta SAE de evacuación para la evacuación de los habitantes del campamento Nueva Cordillera, ubicado en calle Eyzaguirre, para quienes se habilitó un albergue en un centro cultural de la comuna. No hay lesionados entre los afectados.

El comandante de Bomberos de Puente Alto, Sergio Pinilla, señaló el siniestro "está contenido, lo que no significa que esté controlado. Hay bastante fuego en desarrollo. Tenemos máquinas distribuidas en diferentes puntos dentro del recinto de la empresa".

Añadió que "estamos abocados justamente a poder contener ese fuego, pero particularmente también a evitar que se pueda, producto de las pavesas, propagar hacia otros puntos fuera del recinto".

Por su parte, el alcalde Matías Toledo, indicó que "existe preocupación, es un hecho muy peligroso. Es muy importante la acción rápida de bomberos y las autoridades, les agradecemos por haber dado las alertas correspondientes".

