Proyecto de ley que regula la prevención y mitigación de incendios forestales pasó a comisión mixta por rechazo a "expropiaciones"

El Ministerio de Agricultura lamentó que el proyecto de ley que regula la prevención y mitigación de incendios forestales no haya logrado la aprobación por parte de la Cámara de Diputados y su paso a una comisión mixta.

La ministra Ignacia Fernández expresó que como Ejecutivo “hemos hecho todos los esfuerzos, primero en la Cámara de Diputados, luego en el Senado y ahora en un tercer trámite en la Cámara de Diputados para que este proyecto viera la luz durante nuestro Gobierno. Sin embargo, los parlamentarios han decidido revisar algunas cuestiones y cambios que el proceso generó en el proyecto de ley”.

El proyecto tiene por objeto perfeccionar instrumentos preventivos, fortalecer la gestión del riesgo, ordenar el uso del territorio y establecer obligaciones claras para todos los actores involucrados.

De hecho, uno de los ejes centrales de la iniciativa es regular de manera más estricta las zonas de interfaz urbano-forestal, donde se concentra la mayor parte de los siniestros y donde el impacto social es más severo.

En esa línea la secretaria de Estado realizó un llamado a continuar la tramitación de esta iniciativa que incorpora también herramientas de planificación territorial, exigencias de manejo de combustible, medidas de autoprotección y mayores atribuciones para la fiscalización.

“La Cámara de Diputados ha rechazado solo dos artículos del proyecto, bajo la insistencia de que exigir a los privados medidas preventivas en sus predios es expropiatorio, en lugar de reconocer algo tan evidente como la función social de la propiedad", lamentó.

"Espero exista la voluntad de seguir adelante con esta tramitación tan necesaria para Chile y territorios rurales”, sentenció Fernández.

