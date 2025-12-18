Squella advierte tras acuerdo de reajuste a sector público: "Si el Gobierno sigue el camino del amarre, estaría dinamitando nuestra relación"

Los anuncios del Gobierno sobre el reajuste al sector público, y en particular el artículo 14 que busca rigidizar las desvinculaciones, generaron rechazo en el Partido Republicano y en el círculo del Presidente electo, José Antonio Kast.

La normativa establece que “la no renovación de contratas o su renovación en condiciones distintas… se realizará únicamente a través de un acto administrativo fundado, con hechos y fundamentos de derecho, sustentado en criterios objetivos y acreditables, sin que baste la mera referencia formal a necesidades del servicio sin respaldo fáctico ni específico”.

En entrevista con La Segunda, el presidente de la colectividad, Arturo Squella, advirtió que “si el Gobierno sigue el camino del amarre, estaría dinamitando nuestra relación presente y futura y no creo le convenga eso”.

Squella recordó que el lunes sostuvieron una reunión positiva con el Presidente y sus ministros, pero señaló que el proyecto de reajuste envía una señal preocupante: “Lo que vemos camuflado en el proyecto es una señal de alerta muy delicada, sobre una posible intención de romper códigos que son fundamentales”. Agregó que, si esto se traduce en acelerar nombramientos u otras definiciones que corresponden al nuevo Gobierno, se configuraría “un escenario que nadie quiere”.

Respecto del reajuste en sí, el dirigente republicano cuestionó su pertinencia en el actual contexto fiscal: “Más allá del daño objetivo que le estarían generando a las finanzas públicas en el momento de mayor déficit fiscal de los últimos años, la pregunta es si es justo o no otorgar un reajuste a quienes en promedio ya están muy por sobre el resto de los trabajadores del país, en concreto, el doble de lo que ganan los trabajadores de las Pymes”.

Finalmente, subrayó la dificultad de explicar la medida a la ciudadanía: “Es difícil de explicarle a las miles de familias chilenas que viven con sueldos muy inferiores y a quienes se encuentran desempleados, que el Estado destine plata que no tiene a subir sueldos de quienes ya están por sobre el resto”.

ANEF RESPONDE

El presidente de la ANEF, José Pérez, salió en defensa de la norma incluida en el acuerdo de reajuste salarial del sector público, que limita los despidos y ha sido cuestionada por la oposición por supuestamente buscar “amarrar” a los funcionarios a sus cargos.

A pocos meses de la llegada de la nueva administración de José Antonio Kast, Pérez descartó esa interpretación, que esta jornada fue cuestionada por Arturo Squella: “La norma criticada en reajuste al sector público por un sector político no es un ‘amarre’, evita la discrecionalidad abusiva, termina con los despidos arbitrarios y conversa con el trabajo decente”.

El dirigente agregó que “rechazamos que algunos sectores políticos y parlamentarios estén señalando que son leyes de amarre aquellas propuestas de trabajo sindical que tienen relación con asegurar estabilidad en el empleo para quienes trabajamos para el Estado de Chile en el gobierno de turno”.

