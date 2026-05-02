Sondeo Descifra: 69% de los encuestados no cree que el Partido de la Gente logre mantenerse unido

Elaborada de manera conjunta por Artool y Copesa, la más reciente entrega del “Termómetro político” de Descifra analizó la visión de la ciudadanía sobre los liderazgos, el posicionamiento y el porvenir del Partido de la Gente (PDG), revelando un panorama marcado por la incertidumbre para dicha colectividad.

Las cifras del sondeo muestran un pronóstico adverso sobre la proyección de la tienda. De hecho, un 69% de las personas consultadas estima que el Partido de la Gente no será capaz de conservar su unidad con el paso del tiempo. En contraste, apenas un 19% confía en que la facción mantendrá su cohesión futura, y un 12% prefirió abstenerse de entregar una opinión al respecto.

Divulgada a través del diario La Tercera, esta medición se llevó a cabo en medio de una serie de modificaciones al interior de la agrupación fundada por Franco Parisi. Este escenario de reestructuración está marcado por la reciente elección de una nueva directiva encabezada por Patricio Quisbert, hito que volvió a encender las discusiones sobre el rumbo del partido.

Al momento de situar a la colectividad dentro del espectro ideológico, la mayor parte de las respuestas (45%) la posiciona en el centro político. No obstante, una porción importante que alcanza el 40% la cataloga en la derecha, y solamente un 11% la identifica con la izquierda. Por su parte, las posiciones más extremas registraron niveles marginales de apoyo.

En el ámbito legislativo, la encuesta midió el peso de sus principales figuras. Aquí, la diputada Pamela Jiles se alza como el rostro de mayor influencia del partido en el Congreso, concentrando un 48% de las preferencias. La lista continúa más atrás con Zandra Parisi (11%), Javier Olivares (8%) y Juan Marcelo Valenzuela (4%). En tanto, un 29% de los participantes decidió no inclinarse por ninguna opción.

Otro de los focos de la investigación fue la relación del PDG con las fuerzas ajenas a la coalición de gobierno y con el propio oficialismo. Bajo este prisma, el partido fue percibido como el más dispuesto al diálogo, alcanzando un 32% de las preferencias, seguido por el Partido Nacional Libertario con un 25%.

Pese a lo anterior, al consultar sobre con quién debería priorizar conversaciones el gobierno, el Partido Socialista lidera con un 30%. Inmediatamente después aparece el PDG con un 26%, evidenciando un escenario abierto en términos de entendimientos políticos y alianzas.

Finalmente, en la evaluación de cercanía con las ideas del Ejecutivo, el primer puesto fue para el Partido Nacional Libertario con un 51%. En este ítem, el PDG alcanza un 19%, quedando por encima de otras colectividades como el PPD, el Partido Socialista y la Democracia Cristiana.

A modo de conclusión, el estudio deja en evidencia un panorama complejo para el Partido de la Gente. Si bien existen dudas ciudadanas en torno a su cohesión interna, la tienda sigue ostentando un rol aún relevante en el escenario político nacional.

PURANOTICIA