“Son palabras terribles”: Nicolás Cataldo arremete contra el ministro de Hacienda por llamado a no estudiar carreras “sin futuro”

El exministro de Educación, Nicolás Cataldo, criticó las declaraciones del actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien en medio de la controversia por el Crédito con Aval del Estado (CAE) señaló que "los estudiantes deben tener cuidado de endeudarse en carreras donde a lo mejor hay menos futuro", afirmación que generó cuestionamientos desde distintos sectores vinculados al ámbito educacional.

Las palabras del titular de Hacienda surgieron en el contexto de la discusión por el sistema de financiamiento estudiantil y los recientes cobros realizados a deudores del CAE por parte de la Tesorería General de la República (TGR).

En conversación con el programa Estado Nacional Prime de TVN, Cataldo cuestionó duramente la postura de Quiroz.

"Creo que esas palabras son terribles y están en el límite de lo incorrecto", señaló el exsecretario de Estado.

A juicio de Cataldo, el valor de determinadas profesiones no puede medirse únicamente por su rentabilidad económica.

"La sociedad se construye en virtud del conocimiento, de las artes, de las letras, de la cultura, de las comunicaciones. Somos lo que somos precisamente por todo aquello", sostuvo.

En esa línea, planteó una reflexión sobre el impacto que podría generar una visión centrada exclusivamente en los ingresos futuros de una profesión.

Cataldo se preguntó "qué pasaría en la sociedad si estudiar, por ejemplo, periodismo o pedagogía sea algo que no se prefiera porque hay que ganar plata… Y no digo que esté mal o no sea legítimo pensar en lo último, al contrario".

Asimismo, advirtió sobre el rol que deben desempeñar las autoridades al momento de orientar políticas públicas relacionadas con la educación superior.

"Pero está en el límite de lo que simplemente no procede hacer, un llamado desde la política pública, desde la autoridad, a desestimar carreras que son muy importantes para la construcción de una sociedad democrática y para reproducir un Estado de derecho", indicó Cataldo.

DEBATE POR EL CAE

Los cuestionamientos al ministro Quiroz se producen en medio de la polémica generada por los cobros realizados a deudores del CAE y tras la difusión de un estudio de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que concluyó que el 40% de los universitarios cursa carreras que no les generarían un retorno económico suficiente.

Respecto de la situación de quienes han recibido cobros por parte de la Tesorería, Cataldo sostuvo que existen casos que ameritan una revisión.

"Se han conocido muchos casos de personas que estaban bajo el umbral de tres millones y medio de pesos señalado por el propio gobierno, por lo que creo que es pertinente tomar una pausa y analizar si esto se hace correctamente por parte de la TGR", afirmó.

Finalmente, el exministro defendió la necesidad de avanzar hacia una solución estructural para el endeudamiento estudiantil.

"Nadie duda de que hay que pagar las deudas, pero al respecto hay que pensar una política pública, que es lo que estuvimos haciendo en el periodo del presidente Gabriel Boric, pero lamentablemente no logramos un acuerdo político para concretar el acuerdo técnico que había", indicó el exsecretario de Estado.

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