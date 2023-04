Sobrepoblación carcelaria en Chile: piden seguridad y segregación para reclusos

Oficiales penitenciarios en Chile denunciaron que la ocupación de las cárceles en el país ha superado el 30%, después de que se pidiera la prisión preventiva para migrantes indocumentados. Expertos y políticos han pedido considerar el hacinamiento antes de tomar medidas.

La Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP) ha pedido la construcción de más cárceles, regímenes diferenciados para reclusos con alto compromiso delictual, tecnología para un efectivo control y aumento de la dotación de personal.

El presidente de ANOP, Mario Benítez, ha destacado la importancia de separar a los reclusos condenados por crimen organizado. "En la medida que nosotros no tengamos recintos que estén adecuados, con un régimen diferenciado para poder mantener a este tipo de delincuentes, va a ser muy difícil combatir el crimen organizado. Si vamos a albergar a reclusos que están ligados al crimen organizado, estos tienen que estar en recintos que tengan las medidas de seguridad, segregación, la tecnología y el personal también suficiente", enfatizó Benítez.

Por su parte, el exdirector de Gendarmería, Claudio Martínez, señaló que no cualquiera debería ir a la cárcel, y que el hacinamiento es una problemática que viene desde mucho antes. "El hacinamiento en la región Metropolitana no es una novedad, eso prueba que las principales cárceles que se han construido en los últimos años están justamente en la región Metropolitana. Se cree que la solución es tener a todos los que han cometido delitos encarcelados. Esa solución no es la solución", manifestó Martínez.



La oposición ha llamado a construir más cárceles en lugar de enviar a migrantes indocumentados a las ya existentes. Mientras tanto, el ministro de Justicia, Luis Cordero, ha declarado que se ha trabajado en el último año para habilitar más plazas en las cárceles y que dos infraestructuras, La Laguna en Talca y la ampliación del Centro Penitenciario de Concepción, se están habilitando con rapidez.



Sin embargo, la ANOP ha destacado que han solicitado respuestas a las autoridades ministeriales, pero no han visto disposición para ayudar. No obstante, esperan que esto cambie a través del diálogo. La asociación ha instado a que se considere el hacinamiento antes de tomar cualquier medida, ya que esto podría agravar la situación en las cárceles de Chile.

