SML mantiene cerca de 80 cuerpos refrigerados en dos contenedores instalados en Recoleta

El Servicio Médico Legal (SML) ubicado en la avenida La Paz de Recoleta, mantiene dos contenedores en su patio con cerca de 80 cuerpos refrigerados, 40 en cada uno, debido a la acumulación de cadáveres.

Se trata de una solución que comenzó a aplicar el servicio desde septiembre de 2024 para enfrentar este problema, según consigna El Mercurio.

De hecho, en principio había tres contenedores, pero se desocupó uno que mantenía 12 cuerpos. Todos fueron sepultados individualmente en el Cementerio General.

En declaraciones al diario, el director nacional (s) del SML, Jaime Tellez, dijo que abordar esta situación fue uno de los objetivos que se planteó al asumir la conducción del organismo.

"Durante el transcurso de los años, después de la pandemia, se nos produjo una acumulación de cuerpos", explicó.

El SML estima que los dos contenedores restantes puedan dejar de utilizarse durante los próximos meses, a medida que avancen las inhumaciones y las gestiones con el Ministerio Público.

De acuerdo a esta información, en toda la región Metropolitana, el servicio contabiliza actualmente 170 cuerpos sin retirar.

De ellos, 32 corresponden a fallecidos N.N., mientras que los otros 138 están identificados, pero aún no han sido retirados.

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