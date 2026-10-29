Silva se defiende y dice que firmó algunos decretos de rebaja de condenas "aplicando el criterio fijado por el propio ministro"

El subsecretario de Justicia, Luis Silva, se refirió a la controversia por los decretos de rebajas de condena que beneficiaron a agresores sexuales y a condenados por delitos de lesa humanidad.

A través de un video publicado en redes sociales, la autoridad reconoció la indignación ciudadana por este caso.

Argumentó que firmó algunos decretos de rebaja de pena “aplicando el criterio fijado por el propio ministro”.

"Sé que hay mucha indignación por las rebajas de condena conocidas estos días y entiendo el porqué", comenzó diciendo.

"Se trata de crímenes horribles que involucran no sólo a las víctimas, sino a sus familias. Y con razón. Hay miedo, angustia y rabia", continuó.

"Yo aparezco firmando algunos de esos decretos y quiero explicar por qué. Pero antes aclarar que ni el Ministro ni yo buscábamos que ninguno de esos criminales salieran de la cárcel ni un solo día antes del cumplimiento de su condena", sostuvo.

Explicó que "otorgar la rebaja no es una decisión personal ni del ministro ni mía. Existe un procedimiento en el que intervienen cuatro organismos Gendarmería de Chile, una comisión integrada por profesionales y jueces y presidida por un ministro de la Corte de Apelaciones, la Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de Justicia y el propio Ministerio". "Frente a cada uno de ellos, y durante el proceso, siempre es posible recurrir ante los tribunales de justicia", dio a conocer. Silva manifestó que "cada uno de estos organismos tiene funciones propias establecidas por la ley, y el mismo Ministerio de Justicia debe actuar conforme a la ley". "Cuando llegamos a este ministerio, rechazamos las rebajas de condena. Yo mismo firmé varias. Sin embargo, alcabo de poco tiempo, desde la Corte Suprema llegaron sentencias que nos obligaban a revertir la decisión", añadió.

El subsecretario señaló que "en algunos casos, y como lo señaló el Ministro de Justicia ante la Cámara de Diputados, el fundamento de la obligación desde la Corte Suprema era que en el Ministerio estábamos privando ilegalmente a una persona de su libertad". "Y las decisiones de los tribunales de justicia se cumplen. Esto que les cuento no comenzó ahora". "Ya durante el Gobierno de Gabriel Boric, cuando los ministros rechazaban las rebajas de condena, eran obligados por los tribunales de justicia a revertir esa decisión", prosiguió. "Y es lo que los ministros hacían firmando los decretos de rebaja de condena. Desde el punto de vista de la víctima, sin embargo, el resultado es exactamente el mismo y no había garantías ni de que eran informadas ni escuchadas". En esto, afirmó, "el Estado falló y dada esta situación, el Ministro de Justicia decidió ajustar el criterio jurídico con que en adelante se resolverían las rebajas de condena". "¿Y por qué aparece mi firma? A quien le corresponde firmar es al Ministro de Justicia. Pero cuando el Ministro de Justicia no está, lo subroga el subsecretario. Y cuando el subsecretario subrogando al Ministro de Justicia firma lo hace aplicando el criterio fijado por el propio ministro. Y eso fue lo que hice", señaló. "Pero ahora vamos a lo más importante. ¿Qué estamos haciendo por las víctimas? En primer lugar, hemos suspendido la tramitación de todas las solicitudes de rebajas de condena que han llegado a este Ministerio". En segundo lugar, dijo, "estamos estudiando si es posible y cómo revertirlos efectos de las rebajas concedidas".

Y en tercer lugar, mencionó, "estamos impulsando en el Congreso una reforma legal que impida que nunca más vuelva a ocurrir algo así". Por supuesto, declaró Silva, que "esto contempla el derecho de la víctima y su familia a ser informada y escuchada. Esto es lo que se está tramitando en el Congreso". Finalmente, cerró exponiendo que "sé que quedan muchas preguntas sin responder. Intentaré hacerlo más adelante. Cuando el Estado falla, no basta con explicar. Hay que hacerse cargo, corregir, lo más importante, poner a las víctimas en primer lugar. Y en eso estamos trabajando sin descanso".

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