La Mesa del Senado se refirió a la tramitación de permisos constitucionales de Ximena Órdenes (PPD) y Fidel Espinoza (PS), quienes se encuentran participando de la gira por Asia, como parte de la comitiva que acompaña al Presidente José Antonio Kast.

A través de un comunicado, aclararon que "a la fecha, no existe una confirmación de que se haya producido una falsificación de firmas en la tramitación de estos permisos, incluso uno de los senadores involucrados lo ha descartado públicamente. Por lo tanto, resulta improcedente presentar como un hecho acreditado una situación que no ha sido establecida".

En cuanto a la eventual falsificación de la firma de la senadora Órdenes, indicaron que "serán las instancias competentes las que deberán esclarecer los hechos y determinar si existieron irregularidades. Como Mesa del Senado analizaremos la solicitud formulada durante la sesión de Sala de ayer, con la finalidad de revisar la situación y definir los pasos institucionales que correspondan".

Asimismo, explicaron que la Secretaría del Senado "recibió la documentación correspondiente a los permisos constitucionales con las firmas respectivas, de acuerdo con los procedimientos habituales de la Corporación. Dicha recepción constituye un trámite administrativo y no implica validar las autorizaciones para su presentación ni verificar las circunstancias en que fueron suscritos los documentos".

Respecto a la investigación del Ministerio Público, señalaron que el Senado "no ha recibido una comunicación oficial ni ha sido notificado formalmente de dicha investigación. Una vez recibida la comunicación correspondiente y en caso de ser requeridos, si así fuese, la Corporación colaborará plenamente con la Fiscalía, entregando los antecedentes que sean solicitados, en el marco de sus atribuciones y procedimientos institucionales".

Finalmente, precisaron que "corresponde a cada comité parlamentario mantener la coordinación con el senador o senadora respectivo para la presentación de la documentación pertinente, de acuerdo con los procedimientos establecidos para estos efectos".

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