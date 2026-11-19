La senadora Ximena Órdenes (Ind.-PPD) aseguró que nunca solicitó ni autorizó el retiro del permiso constitucional que había sido aprobado por la Sala del Senado, luego de enterarse de que este había sido retirado mientras acompañaba al Presidente José Antonio Kast en su gira por Asia.

El documento habría sido usado en medio de la discusión del Presupuesto 2027 y su retiro habría incidido en el quórum de algunas votaciones.

"En medio de la gira presidencial en Asia, tomé conocimiento que el permiso constitucional que había solicitado oportunamente y que había sido conocido y aprobado por la sala del Senado, había sido retirado", señaló la parlamentaria.

Agregó que "en ese sentido, quiero señalar que en ningún momento yo solicité y menos autoricé el retiro de ese permiso".

"Desconozco el formato y el procedimiento que se utilizó para la adopción de esa acción. Y espero que esto sea esclarecido sin duda a la brevedad posible", añadió.

La situación se produjo el martes, luego de que el jefe de bancada del Socialismo Democrático, Juan Luis Castro (PS), solicitara retirar los permisos constitucionales de Órdenes y del senador Fidel Espinoza (PS), quienes integran la comitiva presidencial en Asia. Sin embargo, ambas autorizaciones fueron ingresadas nuevamente y recuperaron su vigencia el miércoles.

A raíz de lo ocurrido, la Fiscalía inició una investigación de oficio para determinar cómo se concretó el retiro del permiso de la parlamentaria.

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