SII habilita petición administrativa para regularizar deudas pendientes por préstamos solidarios de 2020 y 2021

En el marco del proceso de cobro de las cuotas impagas de los préstamos solidarios correspondientes a 2020 y 2021, el Servicio de Impuestos Internos (SII) habilitó en su sitio web una nueva alternativa para que los contribuyentes puedan regularizar sus deudas.

A través de una petición administrativa, las personas podrán solicitar un cupón de pago por cada préstamo adeudado, documento que les permitirá posteriormente suscribir un convenio de pago con la Tesorería General de la República (TGR).

Según explicó el SII, ocho días después de recibir el cupón de pago, los contribuyentes podrán solicitar ante la TGR un convenio para regularizar su situación.

¿CÓMO SOLICITAR EL CUPÓN DE PAGO?

Para realizar el trámite, las personas deben ingresar al sitio web sii.cl, dirigirse al menú “Ayudas”, luego seleccionar “Servicios online” y posteriormente ingresar a “Petición Administrativa”.

Una vez dentro, deberán acceder con su clave tributaria y seleccionar la alternativa “F22 Pendientes de Préstamo Solidario”.

En esta sección, el solicitante deberá completar la información requerida, con lo que quedará ingresada su petición administrativa. Una vez recibido el cupón de pago, deberá esperar ocho días para solicitar el convenio de pago ante la TGR.

OTRAS ALTERNATIVAS

Esta medida se suma a otras alternativas habilitadas por el organismo fiscalizador para que los contribuyentes puedan realizar el proceso de manera rápida y segura a través del sitio web, sin necesidad de acudir presencialmente a las oficinas del SII.

Entre estas opciones se encuentra declarar los períodos de renta correspondientes y efectuar el pago directamente en el sitio web, alternativa que contempla una rebaja de multas e intereses en caso de que el contribuyente cuente con los recursos para cancelar la deuda.

Asimismo, las personas podrán obtener, a partir del 14 de septiembre, el cupón de pago para posteriormente suscribir un convenio con la TGR, trámite que podrá realizarse ocho días después.

ATENCIÓN PRESENCIAL EN SANTIAGO

Junto con las opciones disponibles en línea, el SII habilitó un punto de atención presencial exclusivo para consultas relacionadas con el préstamo solidario.

El espacio se encuentra ubicado en San Isidro 85, Santiago, y estará destinado a atender consultas hasta el 10 de septiembre, entre las 9:00 y las 14:00 horas.

De esta manera, los contribuyentes que mantengan cuotas pendientes de los préstamos solidarios de 2020 y 2021 cuentan con alternativas online y presenciales para avanzar en la regularización de sus deudas.

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