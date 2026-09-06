Siete sujetos armados asesinan a un hombre en una schopería de Conchalí

Un hombre adulto, cuya identidad no ha sido confirmada hasta el momento, murió baleado durante la madrugada de este domingo al interior de un local de venta de cervezas en la comuna de Conchalí, Región Metropolitana.

Carabineros llegó hasta el establecimiento, ubicado en avenida Independencia N°5292 y conocido como "Shopería 'Voy y Vuelvo'", después de recibir un llamado al 133 alertando sobre el hecho, ocurrido cerca de las 06:37 horas.

Al ingresar al lugar, los funcionarios constataron el fallecimiento de la víctima, quien presentaba heridas producto de varios disparos.

Según antecedentes preliminares, un grupo de siete sujetos armados y con los rostros cubiertos habría irrumpido en el local para atacarlo directamente a balazos, sin que hasta el momento se conozcan las motivaciones del ataque.

Trascendió, de manera no confirmada, que la víctima sería de nacionalidad extranjera.

El sitio del suceso fue acordonado por personal policial, mientras se espera la llegada de detectives de la Fiscalía especializada en Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) para dar inicio a las diligencias investigativas correspondientes.

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