Abogado nacional Juan Carlos Manríquez es elegido para integrar Consejo Ejecutivo de la Corte de La Haya

El destacado abogado penalista nacional Juan Carlos Manríquez, fue elegido para integrar un importante cargo en la Corte Penal Internacional de La Haya, junto a otros cinco juristas.

Se trata en específico del Consejo Ejecutivo de la barra de la Corte Penal Internacional de “La Haya”, la que es encargada de gestionar las operaciones diarias de la asociación y de llevar a cabo su visión estratégica. Con este nombramiento, Manríquez se convierte en el primer chileno en alcanzar este cargo, y el único representante de toda Latinoamérica.

“Para mi es una oportunidad para continuar sirviendo a mis colegas, al sistema internacional, para seguir desarrollando mi carrera y un orgullo y agradecimiento a todos los colegas de mi país y del extranjero que me han dado apoyo durante este tiempo y a las autoridades diplomáticas, consulares, políticas que han apoyado”, fueron parte de las palabras del jurista nacional tras su elección.

Cabe recordar que el abogado es reconocido en nuestro país por llevar adelante diversos casos de amplia connotación pública, como representar a la viuda del teniente venezolano asesinado en nuestro país Ronald Ojeda, a la exalcaldesa Karen Rojo en su causa por fraude al fisco, a la senadora de la región de Valparaíso Karol Cariola en el caso Chinamart, la familia de la adulta mayor desaparecida en Limache, María Ercira Contreras, entre otras.

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