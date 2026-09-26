PDI detiene a adolescente y adulto por secuestro de ciudadano peruano en Recoleta

Dos nuevas detenciones concretó la Policía de Investigaciones en el marco de las diligencias por el secuestro de un ciudadano peruano ocurrido el pasado 1 de agosto, investigación que ya suma seis personas capturadas por su presunta participación en el delito.

El procedimiento fue desarrollado por detectives de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros Metropolitana, en coordinación con la Fiscalía ECOH.

Los nuevos detenidos corresponden a un hombre venezolano de 36 años, quien se encuentra en situación migratoria irregular, y una adolescente de 17 años de la misma nacionalidad, con situación migratoria regular. Ambos son investigados por su presunta participación material en el secuestro.

De acuerdo con los antecedentes policiales, la víctima fue trasladada hasta un inmueble de la comuna de Recoleta, donde permaneció privada de libertad durante varias horas. Su liberación se produjo posteriormente tras el pago de $2 millones.

El prefecto Hassel Barrientos, jefe de la BIPE Antisecuestros Metropolitana, explicó que la investigación permitió establecer el presunto rol que habría desempeñado la adolescente antes de concretarse el secuestro.

“La adolescente detenida de 17 años, cumplía un rol clave en el grupo, pues ella fue quien perfiló y entregó a la víctima al grupo criminal, previo a ser secuestrado y transportado a un domicilio de la comuna de Recoleta, donde fue mantenido en cautiverio por varias horas”, señaló Barrientos.

Estas capturas se sumaron a otras cuatro realizadas previamente por detectives de la misma unidad especializada durante distintos operativos desarrollados en septiembre.

Según informó la policía, los cuatro imputados detenidos anteriormente permanecen actualmente en prisión preventiva mientras continúa la investigación destinada a esclarecer completamente el caso y determinar eventuales responsabilidades.

El nuevo procedimiento también derivó en diligencias por delitos asociados a drogas. Durante el operativo, detectives incautaron 877,81 gramos de cannabis sativa.

Además, otras cuatro personas extranjeras fueron detenidas en situación de flagrancia por una presunta infracción a la Ley 20.000.

Las diligencias por el secuestro continúan a cargo de la BIPE Antisecuestros Metropolitana y la Fiscalía ECOH, con el objetivo de establecer la participación de los distintos imputados y determinar si existen otras personas involucradas en el delito.

PURANOTICIA