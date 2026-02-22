SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras sismo 7,1 en Brunéi

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó este domingo cualquier riesgo de tsunami para las costas de Chile, tras el fuerte sismo de magnitud 7,1 registrado en el Sudeste Asiático, específicamente en las cercanías de Brunéi.

El movimiento telúrico ocurrió durante la jornada dominical y generó alertas de monitoreo en distintos países del Pacífico, lo que activó los protocolos de evaluación por parte de las autoridades chilenas especializadas en emergencias marítimas.

A las 14:14 horas, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó oficialmente que no existía amenaza para el territorio nacional, basándose en el análisis técnico entregado por el SHOA.

Según explicó el organismo dependiente de la Armada, las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile, por lo que se descartó cualquier tipo de alerta o evacuación preventiva.

De acuerdo con el reporte oficial, el evento sísmico se produjo a las 13:57 horas de Chile, con un epicentro ubicado aproximadamente a 319 kilómetros al noroeste de Brunéi, en una zona oceánica del Sudeste Asiático.

Pese a la magnitud del sismo, las autoridades recalcaron que la distancia geográfica y la naturaleza del movimiento telúrico impiden que sus efectos tengan impacto en el litoral chileno.

No obstante, tanto el SHOA como Senapred mantuvieron el monitoreo permanente del fenómeno, siguiendo los protocolos internacionales de vigilancia ante eventos sísmicos de gran magnitud ocurridos en el anillo del Pacífico.

Finalmente, los organismos hicieron un llamado a la tranquilidad, reiterando que no se requieren medidas extraordinarias ni acciones preventivas, y recordaron a la ciudadanía informarse únicamente a través de canales oficiales ante este tipo de eventos.

PURANOTICIA