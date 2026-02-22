Gobierno responde a cuestionamientos opositores por Plan de Emergencia Habitacional

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo respondió este domingo a las críticas formuladas por parlamentarios de la UDI respecto de las cifras del Plan de Emergencia Habitacional, defendiendo la veracidad y los resultados del programa.

A través de un comunicado, la cartera señaló que cuestionar el Plan de Emergencia Habitacional es un argumento erróneo y profundamente desinformado, cuyo objetivo sería desmerecer una política pública que ha demostrado ser exitosa.

Desde el Minvu enfatizaron que el plan no responde a una sola administración, sino que es el resultado de un trabajo continuo que ha involucrado a distintos gobiernos y sectores políticos.

Como ejemplo, recordaron que durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet se dejaron 80.863 viviendas en proceso, mientras que la administración del expresidente Sebastián Piñera dejó 118.238 soluciones habitacionales en construcción o prontas a iniciar obras.

En cuanto a la actual gestión, el ministerio detalló que a enero de 2026 se han entregado 254.102 viviendas en todo el país, cifra que representa el 97,7% de la meta comprometida al inicio del período presidencial.

La cartera subrayó que estos resultados dan cuenta del carácter estructural del Plan de Emergencia Habitacional, el cual ha sido respaldado transversalmente por el mundo político.

En esa línea, destacaron que el programa fue apoyado de manera transversal en el Congreso Nacional, lo que permitió la prórroga unánime de la Ley 21.450 hasta el año 2029.

Finalmente, el Minvu sostuvo que esta extensión refuerza el plan como una verdadera política de Estado, orientada a garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada, más allá de los ciclos políticos y de las disputas contingentes.

PURANOTICIA