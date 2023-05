Sharp criticó la propuesta política de Republicanos: "Para ellos sería mejor que todos estuviésemos en casa muertos de miedo"

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, abordó los resultados de las elecciones al Consejo Constitucional y el éxito que tuvo el Partido Republicano.

En conversación con CNN, el jefe comunal criticó la propuesta política de la tienda liderada por José Antonio Kast, señalando que "el Partido Republicano tiene una propuesta que es agresiva con importantes sectores de la sociedad".

"Es agresiva con las mujeres, es agresiva con la agenda de los pueblos originarios, de los movimientos sociales, de los derechos sociales, de la integración internacional", manifestó.

En esta línea, indicó que la bancada política que obtuvo 23 escaños dentro del Consejo "aprovechó un clima de inseguridad y un profundo malestar que tiene la gente con la forma en que se está llevando el país en los últimos años, y eso llevo a que tuviesen un muy buen resultado electoral".

"Para el Partido Republicano sería mejor que todos estuviésemos en nuestras casas muertos de miedo y que no nos encontráramos en la plaza, en la cancha, en la junta de vecinos; ojalá consumiendo televisión todo el día. Esa es la propuesta", enfatizó.

Asimismo, Sharp expresó "el Partido Republicano está dirigido por un conjunto de personas que, muchas veces por sus declaraciones, parecen barras bravas y no personas preocupadas por resolver la crisis que vive el país".

"Republicanos avanza cuando la sociedad chilena no está activa, cuando no está atenta, cuando no es protagonista de los cambios, cuando no participa", agregó y precisó que cuando "está activa, atenta, cuando hay participación, ese tipo de opciones de ultraderecha tienden a retroceder".

Respecto al resultado de las votaciones en general, la autoridad comunal indicó que "el sistema político puso al país una vez más en un callejón sin salida dirigido por este partido que muchas veces parece barras bravas en sus declaraciones, que permanentemente quiere exacerbar la crisis y el conflicto, y no construir una conversación para poder ver qué es lo que está con el país".

PURANOTICIA