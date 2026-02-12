Servel ordena disolver oficialmente a 13 partidos políticos por no alcanzar umbral legal tras elecciones de 2025

El Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel) confirmó la disolución de 13 partidos políticos, tras concluir el proceso de calificación de la elección de diputados y diputadas del año 2025 por parte del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

Esta medida se adopta en estricto cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 56 N°2 y 57 de la Ley N°18.603, Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos. La normativa legal establece que las colectividades deben alcanzar umbrales mínimos de votación o representación parlamentaria para mantener su existencia legal.

De acuerdo con el marco legal vigente, un partido político se disuelve si no alcanza el 5% de los sufragios válidamente emitidos en la última elección de diputados, ya sea en a lo menos ocho regiones del país o en tres regiones geográficamente contiguas, según sea el caso.

Asimismo, el inciso 3° del mismo artículo 56 estipula que los partidos políticos que no alcanzaren los porcentajes mínimos de representación señalados mantendrán su calidad de tal, si eligieren, en esta última elección, un mínimo de cuatro parlamentarios, ya sean diputados o senadores.

Con esta resolución, el Servicio Electoral reafirma su compromiso con el cumplimiento de la normativa que regula el sistema de partidos políticos y su representatividad en Chile.

Los partidos que no alcanzaron el umbral antes citado y, por ende, han sido notificados de su disolución, son:

Partido Radical de Chile

Partido Evolución Política

Partido Federación Regionalista Verde Social

Partido Igualdad

Partido Popular

Partido Social Cristiano

Partido de los Trabajadores Revolucionarios

Partido Humanista

Partido Alianza Verde Popular

Partido Demócratas Chile

Partido Movimiento Amarillos por Chile

Partido Ecologista Verde

Partido Acción Humanista

