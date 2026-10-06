Ocho detenidos deja operativo de recuperación de inmueble que se había convertido en foco de drogas y delincuencia en Independencia

Ocho personas detenidas, droga y especies presuntamente vinculadas al delito de receptación dejó este martes el operativo desplegado por funcionarios de Seguridad Pública de Independencia, en coordinación con Carabineros, en un inmueble abandonado de calle Cruz 1201, que durante la última década se transformó en un foco permanente de inseguridad para los vecinos del sector.

La intervención tuvo como objetivo desalojar a las personas que ocupaban irregularmente el recinto, intervenir sus dependencias y avanzar en la recuperación de un espacio que, tras permanecer abandonado por años luego de sufrir un incendio, terminó siendo utilizado para el consumo y venta de drogas, además de la acumulación de especies y la comisión de diversas incivilidades.

Durante el procedimiento, Carabineros detuvo a ocho personas, entre chilenos y extranjeros, quienes fueron trasladadas hasta la unidad policial para verificar su situación. En el interior del inmueble fueron encontradas diversas especies, entre ellas bicicletas, scooters y otros objetos cuya procedencia será investigada.

Para el alcalde Agustín Iglesias, la intervención representa solo el primer paso de un proceso que busca recuperar efectivamente el inmueble y evitar que vuelva a ser utilizado por redes criminales.

“Este lugar ha sido un dolor de cabeza durante mucho tiempo para los vecinos. Ha sido un punto de consumo de droga, de microtráfico y un lugar desde donde se ha irradiado inseguridad hacia distintos sectores de la comuna. Hace pocos días tuvimos un homicidio en las inmediaciones y por eso decidimos terminar con este punto”, señaló el jefe comunal.

El jefe comunal enfatizó que la recuperación de un espacio no puede limitarse a limpiarlo o desalojarlo, ya que si no se le entrega un uso posterior existe el riesgo de que vuelva a ser ocupado por quienes desarrollan actividades ilícitas.

“Esto no es solamente una intervención de limpieza. Lo importante viene después en cuanto a cómo damos un uso efectivo al lugar, porque si no van a volver a este punto. Hoy estamos cerrando de manera intensa el acceso y Seguridad Pública mantendrá presencia preventiva para asegurar que este espacio permanezca clausurado”, explicó la autoridad.

El municipio trabaja además junto a los propietarios del terreno en alternativas para dar un uso provisorio al inmueble, mientras se avanza hacia una recuperación definitiva que permita devolver un uso seguro y contribuir a recuperar la tranquilidad en la zona.

(Imagen: Municipalidad de Independencia)

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