Senado ratifica nominación de Marisol Rojas como nueva ministra de la Corte Suprema

El Senado ratificó el nombramiento de la presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago, Marisol Rojas Moya, como nueva ministra de la Corte Suprema en la vacante por el cese en el cargo de Maria Teresa Letelier Ramírez.

Tras votación de 35 votos a favor, 5 votos en contra y 3 abstenciones, la magistrada cumplió con los requisitos para acceder al cargo y convertirse -luego de prestar juramento- en la novena mujer que integrará la Corte Suprema en este período.

El 26 de mayo de 2026 el Pleno de la Corte Suprema elaboró la quina desde donde fue propuesta la ministra Rojas Moya por el Presidente de la República, José Antonio Kast. La abogada expuso en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado el 23 de septiembre.

La carrera de Rojas se inició hace 38 años en el cargo de oficial tercero del 30° Juzgado Civil de Santiago (1987), tribunal en que fue promovida a oficial 2° (1991), hasta su nombramiento como relatora de la Corte de Santiago (1992).

Abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, se desempeñó como jueza del 28° Juzgado Civil de Santiago (1998) y posteriormente como relatora de la Corte Suprema (2007) hasta su nombramiento como ministra del tribunal de alzada capitalino en septiembre de 2012.

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