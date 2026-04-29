Servel notificará a juzgados sobre electrodependientes que no asistan a votar

Con el objetivo de notificar a los Juzgados de Policía Local sobre aquellos ciudadanos en condición de electrodependencia que se ausenten de las urnas durante una elección específica, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y el Servicio Electoral (Servel) concretaron la firma de un inédito convenio de colaboración.

Gracias a esta alianza, los tribunales tendrán a su disposición los antecedentes necesarios y de manera oportuna para evaluar la justificación frente a la posible aplicación de sanciones económicas en el marco de los procesos con sufragio obligatorio.

El pacto, que fue suscrito por Marta Cabeza, superintendenta de la SEC, y Raúl García, director nacional del Servel, tiene también como propósito mejorar las condiciones de accesibilidad para votar en los distintos comicios del país. Esto beneficiará directamente a quienes figuren como electrodependientes en los listados gestionados por las compañías concesionarias encargadas de la distribución eléctrica.

Paralelamente, la iniciativa abrirá la puerta a la creación de datos estadísticos basados en el padrón de estos pacientes. Dicha información será clave para implementar acciones concretas que fomenten la accesibilidad, la inclusión social y la igualdad de oportunidades durante las jornadas electorales.

Al referirse a los alcances de esta medida, la titular de la SEC destacó la importancia de resguardar a este grupo de la población. “Este acuerdo con el Servel viene a fortalecer el sistema de protección de los pacientes electrodependientes, lo que para la SEC es una prioridad. En este sentido, es relevante que el acuerdo permita a estos pacientes no concurrir a sufragar, si es que las condiciones de hospitalización domiciliaria lo impiden”, precisó la superintendenta Cabeza.

Por su parte, el máximo representante del Servicio Electoral aclaró el procedimiento legal que se debe seguir ante las ausencias. "vamos a tener que denunciar igual, por ley no podemos evitar eso, pero sí lo haremos acompañando esta información. Así, los juzgados pueden ponderar adecuadamente la situación del elector o electora que no pudo sufragar y en definitiva, y según el criterio del juez, eximirlos o no de la multa correspondiente", detalló García.

Este nuevo paso se integra a una serie de políticas de inclusión ya promovidas por el organismo electoral. Cabe recordar que, durante el mes de mayo de 2024, el Servel selló una alianza con el Servicio de Registro Civil e Identificación. Dicho vínculo permitió el acceso al Registro Nacional de la Discapacidad, buscando proteger el derecho a voto de este segmento y prevenir que las Juntas Electorales los nombren como vocales de mesa en los casos que corresponda.

Ese entendimiento previo facultó igualmente a la entidad para reportar a los juzgados de Policía Local acerca de aquellos ciudadanos inscritos en el Registro Nacional de la Discapacidad que no participaron en una votación determinada. De este modo, se logró entregar datos fundamentales para garantizar una adecuada aplicación de la normativa vigente.

PURANOTICIA