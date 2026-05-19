Abogado de casa de cambio advierte que Arturo Vidal debe devolver $15 millones más

Una clara advertencia recibió este martes Arturo Vidal, quien devolvió $35 millones que habrían sido sustraídos desde la caja fuerte de Money Global, casa de cambios ubicada en Santiago, ilícito presuntamente perpetrado en enero de este año por Ignacio Rodríguez, ex canterano del "Cacique" y cercano al "King".

Pues ahora el abogado de la empresa afectada, Manuel Umaña, señaló que el bicampeón de América con la Selección chilena aún debe devolver $15 millones para dar por cerrado el caso.

"Cuando se descubrió, hubo compromiso de devolución. Esto no sucedió y se iniciaron acciones legales. Esto involucró la declaración de Vidal Pardo y Rodríguez. Vidal hizo restitución de 35 millones de pesos y se comprometió a devolver lo que falta todavía. Al cumplirse esto, se llegará a un acuerdo reparatorio y no habría más solicitudes al respecto", detalló el jurista.

Respecto al lazo entre ambos, el letrado indicó que "fueron cadetes en Colo-Colo. Tienen amistad de más de 20 años, hay mucha confianza entre ellos. La idea es llegar a acuerdo reparatorio. Hay compromiso previo de pagos, hay chats entre Vidal y el dueño de la casa de cambios que no prosperaron".

El profesional añadió que "la denuncia está realizada por robo. La querella es contra Rodríguez y Vidal, quien ya abonó 35 millones, si llega con el dinero restante esta parte cumplirá con el acuerdo. El plazo es el día de mañana para los 15 millones que restan".

Umaña cerró señalando que "la idea es terminar la causa en buenos términos. Esto es parte del acuerdo. Se entiende que una persona llega a pagar 35 millones. Era primera vez que sucedía. De hecho, esto fue un robo por parte de la casa de cambio. El delito es de robo, a la caja fuerte del local".

PURANOTICIA