Servel notifica a 13 partidos en riesgo de disolución tras no superar el 5% de votos en elecciones

En los últimos comicios parlamentarios hubo 13 partidos políticos que no lograron el umbral del 5% de los votos para mantenerse con existencia legal.

Se trata de Acción Humanista, Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Evópoli, Demócratas, Partido Radical, Amarillos, Partido Social Cristiano, Partido Humanista, Partido de Trabajadores Revolucionarios, Partido Popular, Igualdad, Alianza Verde Popular y Ecologista Verde.

Según informa La Tercera, esta semana el Servicio Electoral comenzó el proceso de notificación de la resolución con la que se comunica la disolución de los partidos, algo que podría terminar de concretarse mañana jueves. Una vez que los partidos sean efectivamente notificados, con esa resolución podrían jugar su última carta: la impugnación ante el Tricel.

Con ese fin, Evópoli contrató al abogado y exministro Segpres Juan José Ossa (RN) para que los represente ante el Tricel. Ossa tendrá la misión de argumentar ante el máximo órgano de la justicia electoral las razones por las cuales, a juicio del partido, no corresponde que se proceda a la disolución.

En el caso de Evópoli, uno de los puntos que será materia de debate para los cinco ministros del Tricel será cómo contabilizar el requisito de cuatro parlamentarios en al menos dos regiones distintas.

Si se cuentan los senadores de Evópoli que están a mitad de periodo, es decir, los que fueron electos en las parlamentarias de 2022, podrían superar dicha exigencia. Gracias a esos comicios Evópoli suma al senador Luciano Cruz-Coke y el senador Sebastián Keitel, quien renunció a su militancia en el partido en 2023.

“Nuestra interpretación es que cumplimos con los cuatro parlamentarios que exige la ley. En nuestro caso, los diputados Tomás Kast y Jorge Guzmán y dos senadores, Keitel y Cruz-Coke. Por lo tanto, cuando seamos notificados, apelaremos al Tricel”, dijo el presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz.

Pero Evópoli no es la única colectividad que dará la pelea. La FRVS que preside Flavia Torrealba está en las mismas. De hecho fue esa formación política la que hizo la consulta al Servel para saber si podía contar a los senadores electos en los comicios de 2022.

El diputado Jaime Mulet (FRVS) explicó que su partido aún no ha sido notificado por el Servel. Pese a eso, adelantó lo que serán los próximos pasos de su formación política. “Estamos preparados para recurrir al Tricel. Hasta ahora los abogados somos Diego Durán, quien nos ve las cosas legales y yo", expresó Mulet.

Los radicales comparten una situación similar. El timonel de ese partido, Leonardo Cubillos, dijo que tampoco han sido notificados aún y que llevan varias semanas trabajando en la estrategia que seguirán ante la justicia electoral con un grupo de abogados que es encabezado por el exsenador Guillermo Vásquez.

“No puedo adelantar qué acciones haremos ya que es parte de la estrategia jurídica. Por de pronto, estamos avanzando con una reclamación en el Tricel por una reforma de estatutos que rechazó el Servel en su oportunidad. Sí es una decisión proceder a la reinscripción o en su defecto si la nueva ley de reforma al sistema político lo permite, la fusión con otro partido, decisiones que deberán ser adoptadas en su oportunidad por la directiva nacional y el consejo general de la colectividad”, explicó Cubillos.

