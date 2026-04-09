Sernac inicia plan de fiscalización a las tiendas especializadas en computación y tecnología

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) inició un plan de fiscalización a las tiendas especializadas en computación y tecnología, con el objetivo de detectar asimetrías de información, las cuales se originan debido a la complejidad técnica de estos productos frente a consumidores que muchas veces no cuentan con conocimientos especializados.

A nivel nacional, estas acciones tendrán como uno de sus ejes prioritarios la garantía legal de los productos. Para ello, las y los fiscalizadores del Servicio acudirán a los recintos comerciales para constatar en terreno que los locales exhiban la información sobre este derecho de forma clara, visible y sin obstáculos, además de verificar que se respete íntegramente el plazo legal de 6 meses.

En paralelo, la detección de prácticas abusivas será un foco especial para el Sernac, prestando atención a las siguientes conductas:

Informar plazos desactualizados (tales como 3 meses, 90 o 180 días).

Exigir al consumidor que haga valer la garantía del fabricante o proveedor de forma previa a hacer efectiva la garantía legal.

Imponer restricciones indebidas, como pedir la presentación de los embalajes originales o requerir que el producto defectuoso se encuentre "sin uso" .

. Obligar a que el producto ingrese a servicio técnico aplicando cobros asociados por diagnóstico o reparación.

No informar sobre el derecho irrenunciable del consumidor a elegir entre la devolución del dinero, el cambio del producto o su reparación.

El monitoreo del servicio también abarcará otros aspectos en relación a la información entregada por parte de las empresas a las y los consumidores. Entre ellos, se revisará la correcta exhibición de precios, los medios de pago y la identificación del jefe de local.

Asimismo, la institución indicó que si un consumidor compró un producto nuevo y salió defectuoso, cuenta con un período de 6 meses para elegir entre 3 alternativas de compensación:

Devolución del dinero.

Cambio del producto.

Reparación gratuita.

Finalmente, el Sernac recalcó de manera enfática que las empresas no pueden condicionar ni imponer como requisito al consumidor la devolución del embalaje original de un producto nuevo que falla. Del mismo modo, tienen prohibido cobrar un monto de dinero en caso que el consumidor no tenga las cajas u otros envoltorios.

(Imagen: Pixabay)

PURANOTICIA