Sernac emite alerta de seguridad por regulador de gas marca Mademsa: llaman a suspender su uso y solicitar devolución del dinero

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una Alerta de Seguridad, luego de que la empresa Electrolux de Chile S.A. informara de un defecto en los reguladores de gas Mademsa, implicando un riesgo para la seguridad de los consumidores.

Es importante destacar que estos productos cumplieron inicialmente con todos los protocolos de certificación para ser comercializados en Chile.

Sin embargo, tras prohibición de comercialización por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), y ensayos de laboratorios realizados a posterior, en condiciones muy por sobre las condiciones normales de uso, se detectó que la tapa del regulador se podría desprender, facilitando fugas de gas licuado, con el consiguiente riesgo de incendio, quemaduras y/o contaminación por gas.

El regular, modelo TYQ-TS01B, fue comercializado en Chile entre marzo de 2024 y abril de 2026, existiendo 10.284 unidades en manos de los consumidores, y un total de 1.201 unidades en cadena de distribución.

De acuerdo a la información entregada por la empresa, a la fecha no se han reportado accidentes en el país.

¿QUÉ HACER?

El llamado a los consumidores es a suspender de forma inmediata el uso del regulador por razones de seguridad.

Posteriormente, los consumidores deben ponerse en contacto con la empresa Mademsa para gestionar la devolución del artefacto y obtener la restitución del dinero pagado por el producto, cuyo valor de referencia es de $14.990.

Si bien, la comercialización del producto también fue realizada a través de tiendas especializadas (Easy, Sodimac, Dimasa, Mercadolibre), la devolución del producto y restitución del dinero, se realizará exclusivamente a través de la empresa Mademsa.

Puntos de contacto e información

Teléfono/Call Center: 600 600 5353

WhatsApp: +569 6498 0470

Correo: soporte@mademsa.cl

Sitio web: https://resuelve.mademsa.cl/

Formulario de contacto: https://resuelve.mademsa.cl/solicitud-atencion-tecnica

Red de servicios autorizados: https://resuelve.mademsa.cl/nuestros-autorizados

Derechos de los consumidores

Las empresas tienen la obligación de tomar todas las medidas para que sus productos no pongan en riesgo la seguridad de los consumidores.

Cuando una empresa detecta algún problema o eventuales peligros después de haber puesto sus productos en el mercado, tiene la obligación de informar inmediatamente a las autoridades competentes, en este caso, al Sernac.

Además, deben advertir a los consumidores y tomar todas las medidas para disminuir los riesgos asociados al producto.

Por su parte, las personas consumidoras tienen derecho a recibir información oportuna sobre el retiro y los pasos a seguir, así como la empresa debe entregar todas las facilidades para el cambio del producto, reembolso u otras alternativas de reparación, dependiendo del caso.

Las acciones realizadas por la empresa no la eximen de las responsabilidades que establece la Ley del Consumidor ni de las eventuales acciones que los consumidores afectados pudieran ejercer por este hecho.

PURANOTICIA